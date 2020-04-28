جامعة عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تطرح 17 وظيفة شاغرة

"قانونية وحاسوبية".. وموعد التسجيل يبدأ يوم الأحد القادم

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن 17 وظيفة إدارية شاغرة "قانونية وحاسوبية"، ضمن المسابقة الوظيفية العامة للجامعة، مشيرة إلى أن موعد التسجيل يبدأ يوم الأحد القادم.

ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل في هذه الوظائف للتقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني فقط www.iau.edu.sa، مع ضرورة إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية، لمدة أسبوعين، وذلك من الساعة 8:00 صباحاً يوم الأحد المقبل، حتى الساعة 2:30 مساءً من يوم السبت الموافق 23 من شهر رمضان المبارك الجاري.