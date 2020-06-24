النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع مديري الفروع آليّات عودة العمل

شدد على الدور المنوط بالفروع في خدمة بيوت الله والدعوة

عقد وزيــــر الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشــــاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، أمس، اجتماعاً بمُديري عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، عبر البث المباشر.

واستهلّ "آل الشيخ" الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والتنويه بالجهود المباركة التي قدّمتها وتُقدّمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمّد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى ما قدّمته المملكة لمواطنيها والمُقيمين على أرضها خلال جائحة كورونا، والتي كانت مضرب المثل للعالم في الإنسانيّة، والمحافظة على سلامة الإنسان وصحّته.

وأكّد "آل الشيخ" أن وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بكل قطاعاتها تحظى باهتمام وعناية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- للاضطلاع برسالتها في خدمة بيوت الله، والقيام بالدعوة وفق منهج الوسطيّة والاعتدال، وبما يجمع ولا يُفرّق، ويبني مُجتمع مثالي تسودهُ المحبّة والأُلفة.

وشدّد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على الدور المُنوط بفروع "الشؤون الإسلاميّة" في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن عليها مسؤوليةً كبيرة في القيام بواجباتها تجاه بيوت الله، والعناية بها، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام، والحرص على سلامة وصحّة مُرتادي المساجد بتطبيق جميع التعليمات الوقائيّة لمنع تفشّي وباء كورونا، داعياً إلى مضاعفة الجُهد في حثّ ومتابعة منسوبي المساجد في القيام بجولات لمُتابعة ذلك، والحرص على تكثيف البرامج الدعويّة عبر المنصّات الرقميّة، وتلمُّس حاجة المواطنين والمقيمين للمواعظ والتوجيهات الرشيدة.

وأثنى على الجهود التي قدمها أئمة وخطباء المساجد والجوامع في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وحثهم على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الحالية لتوقي فيروس كورونا، مشيداً بدور المواطنين والمقيمين في تطبيق كل التعليمات التي أصدرتها الوزارة مع عودة الصلاة في المساجد، والتي كانت عوناً للوزارة في تنفيذ توجيهات ولاة الأمر.

وناقش وزير الشؤون الإسلامية مع مُديري الفروع آليّات سير العمل، والخُطّة التنفيذيّة لعودة الحياة لطبيعتها، وتنفيذ الأعمال والبرامج الدعويّة وفق البروتوكولات المُطبّقة احترازياً لمنع تفشّي وباء كورونا، كما استمع لمُداخلات مديري الفروع، وحاجات العمل خلال المرحلة الحاليّة والمقبلة، وبما يُحقّق الرسالة والأحداث العامّة، واتخذ عدداً من التوجيهات المُدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمّد بن صالح بن سعيد، والمدير العام للشؤون الإداريّة والماليّة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، والمدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد الجفّال.

وزيــــر الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشــــاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع مديري الفروع آليّات عودة العمل
سبق

عقد وزيــــر الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشــــاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، أمس، اجتماعاً بمُديري عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، عبر البث المباشر.

واستهلّ "آل الشيخ" الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والتنويه بالجهود المباركة التي قدّمتها وتُقدّمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمّد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى ما قدّمته المملكة لمواطنيها والمُقيمين على أرضها خلال جائحة كورونا، والتي كانت مضرب المثل للعالم في الإنسانيّة، والمحافظة على سلامة الإنسان وصحّته.

وأكّد "آل الشيخ" أن وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بكل قطاعاتها تحظى باهتمام وعناية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- للاضطلاع برسالتها في خدمة بيوت الله، والقيام بالدعوة وفق منهج الوسطيّة والاعتدال، وبما يجمع ولا يُفرّق، ويبني مُجتمع مثالي تسودهُ المحبّة والأُلفة.

وشدّد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على الدور المُنوط بفروع "الشؤون الإسلاميّة" في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن عليها مسؤوليةً كبيرة في القيام بواجباتها تجاه بيوت الله، والعناية بها، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام، والحرص على سلامة وصحّة مُرتادي المساجد بتطبيق جميع التعليمات الوقائيّة لمنع تفشّي وباء كورونا، داعياً إلى مضاعفة الجُهد في حثّ ومتابعة منسوبي المساجد في القيام بجولات لمُتابعة ذلك، والحرص على تكثيف البرامج الدعويّة عبر المنصّات الرقميّة، وتلمُّس حاجة المواطنين والمقيمين للمواعظ والتوجيهات الرشيدة.

وأثنى على الجهود التي قدمها أئمة وخطباء المساجد والجوامع في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وحثهم على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الحالية لتوقي فيروس كورونا، مشيداً بدور المواطنين والمقيمين في تطبيق كل التعليمات التي أصدرتها الوزارة مع عودة الصلاة في المساجد، والتي كانت عوناً للوزارة في تنفيذ توجيهات ولاة الأمر.

وناقش وزير الشؤون الإسلامية مع مُديري الفروع آليّات سير العمل، والخُطّة التنفيذيّة لعودة الحياة لطبيعتها، وتنفيذ الأعمال والبرامج الدعويّة وفق البروتوكولات المُطبّقة احترازياً لمنع تفشّي وباء كورونا، كما استمع لمُداخلات مديري الفروع، وحاجات العمل خلال المرحلة الحاليّة والمقبلة، وبما يُحقّق الرسالة والأحداث العامّة، واتخذ عدداً من التوجيهات المُدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمّد بن صالح بن سعيد، والمدير العام للشؤون الإداريّة والماليّة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، والمدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد الجفّال.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:33 PM

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع مديري الفروع آليّات عودة العمل

شدد على الدور المنوط بالفروع في خدمة بيوت الله والدعوة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
677

عقد وزيــــر الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشــــاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، أمس، اجتماعاً بمُديري عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، عبر البث المباشر.

واستهلّ "آل الشيخ" الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والتنويه بالجهود المباركة التي قدّمتها وتُقدّمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمّد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى ما قدّمته المملكة لمواطنيها والمُقيمين على أرضها خلال جائحة كورونا، والتي كانت مضرب المثل للعالم في الإنسانيّة، والمحافظة على سلامة الإنسان وصحّته.

وأكّد "آل الشيخ" أن وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بكل قطاعاتها تحظى باهتمام وعناية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- للاضطلاع برسالتها في خدمة بيوت الله، والقيام بالدعوة وفق منهج الوسطيّة والاعتدال، وبما يجمع ولا يُفرّق، ويبني مُجتمع مثالي تسودهُ المحبّة والأُلفة.

وشدّد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على الدور المُنوط بفروع "الشؤون الإسلاميّة" في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن عليها مسؤوليةً كبيرة في القيام بواجباتها تجاه بيوت الله، والعناية بها، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام، والحرص على سلامة وصحّة مُرتادي المساجد بتطبيق جميع التعليمات الوقائيّة لمنع تفشّي وباء كورونا، داعياً إلى مضاعفة الجُهد في حثّ ومتابعة منسوبي المساجد في القيام بجولات لمُتابعة ذلك، والحرص على تكثيف البرامج الدعويّة عبر المنصّات الرقميّة، وتلمُّس حاجة المواطنين والمقيمين للمواعظ والتوجيهات الرشيدة.

وأثنى على الجهود التي قدمها أئمة وخطباء المساجد والجوامع في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وحثهم على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الحالية لتوقي فيروس كورونا، مشيداً بدور المواطنين والمقيمين في تطبيق كل التعليمات التي أصدرتها الوزارة مع عودة الصلاة في المساجد، والتي كانت عوناً للوزارة في تنفيذ توجيهات ولاة الأمر.

وناقش وزير الشؤون الإسلامية مع مُديري الفروع آليّات سير العمل، والخُطّة التنفيذيّة لعودة الحياة لطبيعتها، وتنفيذ الأعمال والبرامج الدعويّة وفق البروتوكولات المُطبّقة احترازياً لمنع تفشّي وباء كورونا، كما استمع لمُداخلات مديري الفروع، وحاجات العمل خلال المرحلة الحاليّة والمقبلة، وبما يُحقّق الرسالة والأحداث العامّة، واتخذ عدداً من التوجيهات المُدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمّد بن صالح بن سعيد، والمدير العام للشؤون الإداريّة والماليّة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، والمدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد الجفّال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,284
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,153
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,520

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة