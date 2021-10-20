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افتتاح بطولة العالم الرياضية العسكرية بالصين بمشاركة المنتخبات السعودية

"العمري" أشاد بحماس اللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة في عدة ألعاب

افتتحت، أمس الجمعة، منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة والتي تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٨ من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية.

وكان حفل الافتتاح الذي أقيم بالملعب الرئيس لمدينة ووهان الرياضية قد بدأ باستعراض دخول المنتخبات المشاركة، والتي بلغ عددها ١٢٠ منتخباً من كل القارات والتي قدمت للمنافسة في ٢٣ لعبة كأكبر حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.

وتضمّنت فقرات الحفل كلمات لمسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية، وكذلك للدولة المستضيفة، وكلمة مباشرة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وانطلقت فقرات الحفل الاستعراضية التي بهرت الحضور، بمشاركة فقرات عسكرية وتشكيلات ميدانية مميزة.

وقبل ختام الحفل، أشعلت شعلة البطولة من خلال تناوب استلامها بين عدة أبطال عالميين.

وكان رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد بن طالع العمري، قد أشاد بحماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة، وذلك في عدة ألعاب منها "ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية".

وستنطلق منافسات الألعاب بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى وتحطيم الأرقام الدولية.

جدير بالذكر أن المنتخبات الرياضية للقوات المسلحة تحظى بدعم من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وبمتابعة من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم؛ لتذليل كل المصاعب وتسهيل إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية؛ لتأهيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولات الرياضية العالمية.

الصين بطولة العالم الرياضية العسكرية منتخبات القوات المسلحة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح بطولة العالم الرياضية العسكرية بالصين بمشاركة المنتخبات السعودية
سبق

افتتحت، أمس الجمعة، منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة والتي تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٨ من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية.

وكان حفل الافتتاح الذي أقيم بالملعب الرئيس لمدينة ووهان الرياضية قد بدأ باستعراض دخول المنتخبات المشاركة، والتي بلغ عددها ١٢٠ منتخباً من كل القارات والتي قدمت للمنافسة في ٢٣ لعبة كأكبر حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.

وتضمّنت فقرات الحفل كلمات لمسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية، وكذلك للدولة المستضيفة، وكلمة مباشرة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وانطلقت فقرات الحفل الاستعراضية التي بهرت الحضور، بمشاركة فقرات عسكرية وتشكيلات ميدانية مميزة.

وقبل ختام الحفل، أشعلت شعلة البطولة من خلال تناوب استلامها بين عدة أبطال عالميين.

وكان رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد بن طالع العمري، قد أشاد بحماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة، وذلك في عدة ألعاب منها "ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية".

وستنطلق منافسات الألعاب بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى وتحطيم الأرقام الدولية.

جدير بالذكر أن المنتخبات الرياضية للقوات المسلحة تحظى بدعم من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وبمتابعة من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم؛ لتذليل كل المصاعب وتسهيل إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية؛ لتأهيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولات الرياضية العالمية.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
04:35 PM

افتتاح بطولة العالم الرياضية العسكرية بالصين بمشاركة المنتخبات السعودية

"العمري" أشاد بحماس اللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة في عدة ألعاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت، أمس الجمعة، منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة والتي تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٨ من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية.

وكان حفل الافتتاح الذي أقيم بالملعب الرئيس لمدينة ووهان الرياضية قد بدأ باستعراض دخول المنتخبات المشاركة، والتي بلغ عددها ١٢٠ منتخباً من كل القارات والتي قدمت للمنافسة في ٢٣ لعبة كأكبر حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.

وتضمّنت فقرات الحفل كلمات لمسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية، وكذلك للدولة المستضيفة، وكلمة مباشرة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وانطلقت فقرات الحفل الاستعراضية التي بهرت الحضور، بمشاركة فقرات عسكرية وتشكيلات ميدانية مميزة.

وقبل ختام الحفل، أشعلت شعلة البطولة من خلال تناوب استلامها بين عدة أبطال عالميين.

وكان رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد بن طالع العمري، قد أشاد بحماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة، وذلك في عدة ألعاب منها "ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية".

وستنطلق منافسات الألعاب بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى وتحطيم الأرقام الدولية.

جدير بالذكر أن المنتخبات الرياضية للقوات المسلحة تحظى بدعم من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وبمتابعة من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم؛ لتذليل كل المصاعب وتسهيل إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية؛ لتأهيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولات الرياضية العالمية.

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