النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المزيد من الدول الأوروبية تدعم مهمة تأمين مضيق هرمز من الأخطار الإيرانية

فرنسا أعلنت انضمام 5 دول جديدة

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز لاقت دعمًا سياسيًا من المزيد من الدول.

وبينت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن المهمة البحرية صارت تحظى بدعم سياسي من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، فضلاً عن فرنسا، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت هولندا والدنمرك واليونان وفرنسا قد عبرت في السابق عن دعمها للمهمة.

ومضيق هرمز طريق شحن حيوي للنقل الدولي تأثر باستهداف إيران للعديد من ناقلات البترول في الخليج ومضيق هرمز.

مضيق هرمز

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المزيد من الدول الأوروبية تدعم مهمة تأمين مضيق هرمز من الأخطار الإيرانية
سبق

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز لاقت دعمًا سياسيًا من المزيد من الدول.

وبينت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن المهمة البحرية صارت تحظى بدعم سياسي من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، فضلاً عن فرنسا، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت هولندا والدنمرك واليونان وفرنسا قد عبرت في السابق عن دعمها للمهمة.

ومضيق هرمز طريق شحن حيوي للنقل الدولي تأثر باستهداف إيران للعديد من ناقلات البترول في الخليج ومضيق هرمز.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
06:40 PM

المزيد من الدول الأوروبية تدعم مهمة تأمين مضيق هرمز من الأخطار الإيرانية

فرنسا أعلنت انضمام 5 دول جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,935

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز لاقت دعمًا سياسيًا من المزيد من الدول.

وبينت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن المهمة البحرية صارت تحظى بدعم سياسي من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، فضلاً عن فرنسا، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت هولندا والدنمرك واليونان وفرنسا قد عبرت في السابق عن دعمها للمهمة.

ومضيق هرمز طريق شحن حيوي للنقل الدولي تأثر باستهداف إيران للعديد من ناقلات البترول في الخليج ومضيق هرمز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,507
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,140

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة