النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بواسطة السلالم.. "مدني جدة" ينقذ شخصًا تعثَّر فوق سطح أحد المباني

تم نقله للمستشفى.. وفريق التحقيق باشر عمله بالموقع لإكمال الإجراءات

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة أمس الأربعاء من إنقاذ شخص مصاب، تعثَّر فوق سطح أحد المباني.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا مساء أمس الأربعاء عن تعثُّر شخص بسطح عمارة، وإصابته.

وأضاف: على الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ وسيارة السلالم للموقع، وعند وصول الفِرق للموقع اتضح أن شخصًا تعثَّر بسطح عمارة مكونة من ٤ أدوار؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم اليمنى، وعدم قدرته على النزول.

وقامت الفِرق بإنزال الشخص باستخدام سيارة السلالم، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى.

وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.

جدة الدفاع المدني مركز العمليات 911

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بواسطة السلالم.. "مدني جدة" ينقذ شخصًا تعثَّر فوق سطح أحد المباني
سبق

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة أمس الأربعاء من إنقاذ شخص مصاب، تعثَّر فوق سطح أحد المباني.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا مساء أمس الأربعاء عن تعثُّر شخص بسطح عمارة، وإصابته.

وأضاف: على الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ وسيارة السلالم للموقع، وعند وصول الفِرق للموقع اتضح أن شخصًا تعثَّر بسطح عمارة مكونة من ٤ أدوار؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم اليمنى، وعدم قدرته على النزول.

وقامت الفِرق بإنزال الشخص باستخدام سيارة السلالم، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى.

وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:26 AM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:31 AM

بواسطة السلالم.. "مدني جدة" ينقذ شخصًا تعثَّر فوق سطح أحد المباني

تم نقله للمستشفى.. وفريق التحقيق باشر عمله بالموقع لإكمال الإجراءات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
3,002

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة أمس الأربعاء من إنقاذ شخص مصاب، تعثَّر فوق سطح أحد المباني.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا مساء أمس الأربعاء عن تعثُّر شخص بسطح عمارة، وإصابته.

وأضاف: على الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ وسيارة السلالم للموقع، وعند وصول الفِرق للموقع اتضح أن شخصًا تعثَّر بسطح عمارة مكونة من ٤ أدوار؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم اليمنى، وعدم قدرته على النزول.

وقامت الفِرق بإنزال الشخص باستخدام سيارة السلالم، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى.

وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,794
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,672
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,417
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة