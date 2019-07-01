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"الغريميل" لـ"سبق": التأمين السعودي يحقق أعلى نمو عالمي وعلينا مواكبته بمنتجات جديدة

أشاد بدور مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي في حفظ حقوق المؤمّن عليهم

أكد خبير التأمين عبدالرحمن الغريميل، أن جديد قطاع التأمين في السوق السعودية التعمق في أدق التفاصيل، والسعي لإصدار منتجات تأمينية تساعد على إدارة مخاطر العملاء؛ حيث يوجد تغير ملحوظ في السوق العالمي؛ بسبب توسع وتطور التجارة العالمية؛ وبالتالي أصبحت في متناول اليد، ومن هذا المنطلق يجب علينا مواكبة هذا التغير بإصدار منتجات وخدمات تأمينية تواكبها.

وقال لـ"سبق": "تُعتبر السعودية سوقًا مستمر الارتفاع والتميز في قطاع التأمين؛ حيث يحل بأعلى المراتب؛ محققًا بذلك أعلى نسبة نمو في العالم، ولا شك أن جهود واهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي أسهمت في هذا النجاح المستمر؛ فقد قامت بتنظيم قطاع التأمين ووضع اللوائح والتشريعات والأنظمة، وشكلت فريقًا من المشرفين لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ويعمل هذا الفريق حاليًا ضمن إدارة عامة تابعة للمؤسسة تُعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين".

وأضاف: "لا يخفى علينا دور مجلس الضمان الصحي، فهو الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتمثل مهامه في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات التنفيذية والإشراف المباشر على التأمين الصحي؛ بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية بشكل مستمر لكل المعنيين بالنظام والعمل على تطوير حفظ حقوق المؤمن عليهم؛ حيث تقوم الأمانة العامة بجهود كبيرة ومتعددة في صناعة التأمين الصحي التعاوني؛ بما يصب في تحقق أهداف النظام مع الشركاء الأساسيين في العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين المؤهلة والمؤمن عليهم".

وأوضح أن للإعلام دورًا مهمًّا في نشر ثقافة التأمين؛ فهو يساعد في توعية المجتمع وإرشاده، ويساعد في معرفة المواطنين حقوقهم وواجباتهم، ويتم ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وسائل الإعلام التقليدية المختلفة من صحف ومجلات وكذلك الإذاعة والتلفزيون وغيرها، ولا ننسى أهمية الإعلام في ترسيخ وتحقيق المصداقية والثقة بالتأمين في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغريميل" لـ"سبق": التأمين السعودي يحقق أعلى نمو عالمي وعلينا مواكبته بمنتجات جديدة
سبق

أكد خبير التأمين عبدالرحمن الغريميل، أن جديد قطاع التأمين في السوق السعودية التعمق في أدق التفاصيل، والسعي لإصدار منتجات تأمينية تساعد على إدارة مخاطر العملاء؛ حيث يوجد تغير ملحوظ في السوق العالمي؛ بسبب توسع وتطور التجارة العالمية؛ وبالتالي أصبحت في متناول اليد، ومن هذا المنطلق يجب علينا مواكبة هذا التغير بإصدار منتجات وخدمات تأمينية تواكبها.

وقال لـ"سبق": "تُعتبر السعودية سوقًا مستمر الارتفاع والتميز في قطاع التأمين؛ حيث يحل بأعلى المراتب؛ محققًا بذلك أعلى نسبة نمو في العالم، ولا شك أن جهود واهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي أسهمت في هذا النجاح المستمر؛ فقد قامت بتنظيم قطاع التأمين ووضع اللوائح والتشريعات والأنظمة، وشكلت فريقًا من المشرفين لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ويعمل هذا الفريق حاليًا ضمن إدارة عامة تابعة للمؤسسة تُعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين".

وأضاف: "لا يخفى علينا دور مجلس الضمان الصحي، فهو الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتمثل مهامه في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات التنفيذية والإشراف المباشر على التأمين الصحي؛ بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية بشكل مستمر لكل المعنيين بالنظام والعمل على تطوير حفظ حقوق المؤمن عليهم؛ حيث تقوم الأمانة العامة بجهود كبيرة ومتعددة في صناعة التأمين الصحي التعاوني؛ بما يصب في تحقق أهداف النظام مع الشركاء الأساسيين في العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين المؤهلة والمؤمن عليهم".

وأوضح أن للإعلام دورًا مهمًّا في نشر ثقافة التأمين؛ فهو يساعد في توعية المجتمع وإرشاده، ويساعد في معرفة المواطنين حقوقهم وواجباتهم، ويتم ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وسائل الإعلام التقليدية المختلفة من صحف ومجلات وكذلك الإذاعة والتلفزيون وغيرها، ولا ننسى أهمية الإعلام في ترسيخ وتحقيق المصداقية والثقة بالتأمين في المجتمع.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:13 AM
اخر تعديل
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
03:30 PM

"الغريميل" لـ"سبق": التأمين السعودي يحقق أعلى نمو عالمي وعلينا مواكبته بمنتجات جديدة

أشاد بدور مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي في حفظ حقوق المؤمّن عليهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد خبير التأمين عبدالرحمن الغريميل، أن جديد قطاع التأمين في السوق السعودية التعمق في أدق التفاصيل، والسعي لإصدار منتجات تأمينية تساعد على إدارة مخاطر العملاء؛ حيث يوجد تغير ملحوظ في السوق العالمي؛ بسبب توسع وتطور التجارة العالمية؛ وبالتالي أصبحت في متناول اليد، ومن هذا المنطلق يجب علينا مواكبة هذا التغير بإصدار منتجات وخدمات تأمينية تواكبها.

وقال لـ"سبق": "تُعتبر السعودية سوقًا مستمر الارتفاع والتميز في قطاع التأمين؛ حيث يحل بأعلى المراتب؛ محققًا بذلك أعلى نسبة نمو في العالم، ولا شك أن جهود واهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي أسهمت في هذا النجاح المستمر؛ فقد قامت بتنظيم قطاع التأمين ووضع اللوائح والتشريعات والأنظمة، وشكلت فريقًا من المشرفين لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ويعمل هذا الفريق حاليًا ضمن إدارة عامة تابعة للمؤسسة تُعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين".

وأضاف: "لا يخفى علينا دور مجلس الضمان الصحي، فهو الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتمثل مهامه في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات التنفيذية والإشراف المباشر على التأمين الصحي؛ بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية بشكل مستمر لكل المعنيين بالنظام والعمل على تطوير حفظ حقوق المؤمن عليهم؛ حيث تقوم الأمانة العامة بجهود كبيرة ومتعددة في صناعة التأمين الصحي التعاوني؛ بما يصب في تحقق أهداف النظام مع الشركاء الأساسيين في العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين المؤهلة والمؤمن عليهم".

وأوضح أن للإعلام دورًا مهمًّا في نشر ثقافة التأمين؛ فهو يساعد في توعية المجتمع وإرشاده، ويساعد في معرفة المواطنين حقوقهم وواجباتهم، ويتم ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وسائل الإعلام التقليدية المختلفة من صحف ومجلات وكذلك الإذاعة والتلفزيون وغيرها، ولا ننسى أهمية الإعلام في ترسيخ وتحقيق المصداقية والثقة بالتأمين في المجتمع.

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