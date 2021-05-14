بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 41% لمواطنين و59% غير سعوديين

156 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 2020/05/14م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 19051 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.

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