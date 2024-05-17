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دول جنوب شرق آسيا تسجّل مئات الإصابات الجديدة بكورونا

فيما يستعد بعضها لتخفيف قيود وإجراءات مواجهة الفيروس

سجّلت دول جنوب شرق آسيا، اليوم الأحد، مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ففي تايلاند، تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 3028، في الوقت الذي تخفّف فيه البلاد القيود، وتعيد فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى.

وقال تاويسين ويسانويوتين؛ المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19، اليوم الأحد، إن الحالات الجديدة تم رصدها في الحجر الصحي لطلاب عائدين من الخارج، أحدهم من باكستان، بينما جاء الاثنان الآخران من مصر.

وسجلت تايلاند في المجمل 56 حالة وفاة، بينما لا يزال 116 مريضاً يتلقون العلاج، وتماثل للشفاء 2856 مصاباً.

وفي سنغافورة، قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنها رصدت 682 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالي إلى 28038 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أغلبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين، يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.. وقالت إن من بين المصابين 4 ممّن يحملون الإقامة الدائمة.

ووفقاً لـ "رويترز"، ارتفع عدد الإصابات في الفلبين، حيث تم تسجيل 208 إصابات جديدة و7 وفيات؛ ليصبح إجمالي الإصابات 12513، معظمها في العاصمة مانيلا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 824.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2635.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894.

ولم تسجل البلاد اليوم، أي حالة وفاة جديدة؛ ليظل الإجمالي عند 113.

فيروس كورونا الجديد

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دول جنوب شرق آسيا تسجّل مئات الإصابات الجديدة بكورونا
سبق

سجّلت دول جنوب شرق آسيا، اليوم الأحد، مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ففي تايلاند، تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 3028، في الوقت الذي تخفّف فيه البلاد القيود، وتعيد فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى.

وقال تاويسين ويسانويوتين؛ المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19، اليوم الأحد، إن الحالات الجديدة تم رصدها في الحجر الصحي لطلاب عائدين من الخارج، أحدهم من باكستان، بينما جاء الاثنان الآخران من مصر.

وسجلت تايلاند في المجمل 56 حالة وفاة، بينما لا يزال 116 مريضاً يتلقون العلاج، وتماثل للشفاء 2856 مصاباً.

وفي سنغافورة، قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنها رصدت 682 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالي إلى 28038 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أغلبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين، يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.. وقالت إن من بين المصابين 4 ممّن يحملون الإقامة الدائمة.

ووفقاً لـ "رويترز"، ارتفع عدد الإصابات في الفلبين، حيث تم تسجيل 208 إصابات جديدة و7 وفيات؛ ليصبح إجمالي الإصابات 12513، معظمها في العاصمة مانيلا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 824.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2635.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894.

ولم تسجل البلاد اليوم، أي حالة وفاة جديدة؛ ليظل الإجمالي عند 113.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:01 PM

دول جنوب شرق آسيا تسجّل مئات الإصابات الجديدة بكورونا

فيما يستعد بعضها لتخفيف قيود وإجراءات مواجهة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت دول جنوب شرق آسيا، اليوم الأحد، مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ففي تايلاند، تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 3028، في الوقت الذي تخفّف فيه البلاد القيود، وتعيد فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى.

وقال تاويسين ويسانويوتين؛ المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19، اليوم الأحد، إن الحالات الجديدة تم رصدها في الحجر الصحي لطلاب عائدين من الخارج، أحدهم من باكستان، بينما جاء الاثنان الآخران من مصر.

وسجلت تايلاند في المجمل 56 حالة وفاة، بينما لا يزال 116 مريضاً يتلقون العلاج، وتماثل للشفاء 2856 مصاباً.

وفي سنغافورة، قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنها رصدت 682 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالي إلى 28038 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أغلبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين، يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.. وقالت إن من بين المصابين 4 ممّن يحملون الإقامة الدائمة.

ووفقاً لـ "رويترز"، ارتفع عدد الإصابات في الفلبين، حيث تم تسجيل 208 إصابات جديدة و7 وفيات؛ ليصبح إجمالي الإصابات 12513، معظمها في العاصمة مانيلا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 824.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2635.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894.

ولم تسجل البلاد اليوم، أي حالة وفاة جديدة؛ ليظل الإجمالي عند 113.

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