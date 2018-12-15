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الجيش اليمني يقتل 18 حوثياً ويصيب 27 في مواجهات بصعدة

أفشل محاولة المليشيا التسلل إلى مواقع محررة

قُتل وجُرح 45 عنصراً من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل في اتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

وأضاف أن قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، أفشلت محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على الفرار.

وبين "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات.

وذكر أن القصف والمواجهات أسفرا عن مقتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

اليمن مليشيا الحوثي الجيش الوطني اليمني

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الجيش اليمني يقتل 18 حوثياً ويصيب 27 في مواجهات بصعدة
سبق

قُتل وجُرح 45 عنصراً من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل في اتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

وأضاف أن قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، أفشلت محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على الفرار.

وبين "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات.

وذكر أن القصف والمواجهات أسفرا عن مقتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
07:13 PM

الجيش اليمني يقتل 18 حوثياً ويصيب 27 في مواجهات بصعدة

أفشل محاولة المليشيا التسلل إلى مواقع محررة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وجُرح 45 عنصراً من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل في اتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

وأضاف أن قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، أفشلت محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على الفرار.

وبين "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات.

وذكر أن القصف والمواجهات أسفرا عن مقتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

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