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تعاملات الإثنين.. أسعار النفط تهبط وبرنت عند 79.06 دولار للبرميل

رويترز: هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+"، الذي سوف يناقش مستويات المعروض عن الفترة المقبلة.

وأفادت تقارير بأن "أوبك+" سوف تتمسك بالاتفاق الذي ينص على إضافة 400 ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في نوفمبر.

وقال محللون لدى "أي إن زد" في مذكرة نقلتها "رويترز"، إن الشهية نحو المخاطرة ارتفعت هذه الفترة بدعمٍ من زيادة الثقة بنمو قوي للطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 79.06 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3% عند 75.63 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الإثنين.. أسعار النفط تهبط وبرنت عند 79.06 دولار للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+"، الذي سوف يناقش مستويات المعروض عن الفترة المقبلة.

وأفادت تقارير بأن "أوبك+" سوف تتمسك بالاتفاق الذي ينص على إضافة 400 ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في نوفمبر.

وقال محللون لدى "أي إن زد" في مذكرة نقلتها "رويترز"، إن الشهية نحو المخاطرة ارتفعت هذه الفترة بدعمٍ من زيادة الثقة بنمو قوي للطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 79.06 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3% عند 75.63 دولار للبرميل.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:07 AM

تعاملات الإثنين.. أسعار النفط تهبط وبرنت عند 79.06 دولار للبرميل

رويترز: هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+"، الذي سوف يناقش مستويات المعروض عن الفترة المقبلة.

وأفادت تقارير بأن "أوبك+" سوف تتمسك بالاتفاق الذي ينص على إضافة 400 ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في نوفمبر.

وقال محللون لدى "أي إن زد" في مذكرة نقلتها "رويترز"، إن الشهية نحو المخاطرة ارتفعت هذه الفترة بدعمٍ من زيادة الثقة بنمو قوي للطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 79.06 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3% عند 75.63 دولار للبرميل.

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