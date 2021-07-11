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"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى

قال: أهلاً بجلالته في بلده وبين أهله

يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان قدر الحب الذي تستقبل به السعودية اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لافتًا إلى سبب جوهري جعل جلالته يختار المملكة لتكون وجهته الأولى بعد تقلده الحكم.

أهلا بجلالة السلطان

وفي مقاله "أهلاً بجلالة السلطان" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تستقبل السعودية اليوم السلطان هيثم بن طارق بذراعين لا تطوقان جسد جلالته بقدر ما تطوقان عمان شعباً وأرضاً وتاريخاً، فالعلاقة التي تربط السعوديين بالعمانيين علاقة تضرب جذورها في أعماق الجزيرة العربية".

تولى السلطان هيثم الحكم في زمن الأزمات والتقلبات

ويؤكد الكاتب أنه "تولى السلطان هيثم الحكم في مرحلة تاريخية هامة من عمر المنطقة، يشهد فيها العالم الكثير من المتغيرات ويعاني فيها الكثير من الأزمات والتقلبات، كما جاءت جائحة كورونا لتزيد من عبء المرحلة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، وكان ترشيح السلطان الراحل قابوس له ليخلفه في الحكم اختياراً دقيقاً لما تتطلبه المرحلة الدقيقة من سمات القيادة والكفاءة والخبرة والرؤية والحكمة للعبور بسفينة عمان وسط الأمواج المتلاطمة، كما عبرتها دائماً بفضل سياستها المحايدة التي جنّبت عمان الكثير من تقلبات وعواصف المنطقة".

حاكم يدرك تطلعات شعبه

ويضيف الكاتب: "لعل السلطان هيثم الذي بدأ عهده بإعلان العديد من الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية يدرك تطلعات شعبه والتحديات التي تواجه بلاده وهو العماني الذي عايش هذا الشعب وعرف آماله، وعاصر الأحداث الإقليمية والدولية وعرف تحدياتها الاقتصادية والسياسية، فكانت هذه الإصلاحات وسيلة لضمان استقرار بلاده واستمرار مسيرة نمائها وتحقيق تطلعات شعبها".

لماذا السعودية؟

وعن زيارة جلالة السلطان هيثم للمملكة، يقول الكاتب: "عندما يختار السلطان هيثم بن طارق أن تكون المملكة العربية السعودية وجهته الأولى بعد تقلده الحكم فإنه يؤكد على الأهمية الإستراتيجية للعلاقات السعودية العمانية في ضمان الأمن الإقليمي وتحقيق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية (المملكة 2030) ورؤية (عمان 2040).. إن ما يجمع السعودية وعمان من روابط أخوية شعبية ومصالح سياسية واقتصادية يؤكد عمق هذه العلاقة ويعزز العمل المشترك".

في بلده وبين أهله

وينهي "السليمان" قائلاً: "باختصار.. قد تكون هذه الزيارة الرسمية الأولى للسلطان خارج عمان، لكنه في الحقيقة ما زال في بلده وبين أهله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى
سبق

يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان قدر الحب الذي تستقبل به السعودية اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لافتًا إلى سبب جوهري جعل جلالته يختار المملكة لتكون وجهته الأولى بعد تقلده الحكم.

أهلا بجلالة السلطان

وفي مقاله "أهلاً بجلالة السلطان" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تستقبل السعودية اليوم السلطان هيثم بن طارق بذراعين لا تطوقان جسد جلالته بقدر ما تطوقان عمان شعباً وأرضاً وتاريخاً، فالعلاقة التي تربط السعوديين بالعمانيين علاقة تضرب جذورها في أعماق الجزيرة العربية".

تولى السلطان هيثم الحكم في زمن الأزمات والتقلبات

ويؤكد الكاتب أنه "تولى السلطان هيثم الحكم في مرحلة تاريخية هامة من عمر المنطقة، يشهد فيها العالم الكثير من المتغيرات ويعاني فيها الكثير من الأزمات والتقلبات، كما جاءت جائحة كورونا لتزيد من عبء المرحلة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، وكان ترشيح السلطان الراحل قابوس له ليخلفه في الحكم اختياراً دقيقاً لما تتطلبه المرحلة الدقيقة من سمات القيادة والكفاءة والخبرة والرؤية والحكمة للعبور بسفينة عمان وسط الأمواج المتلاطمة، كما عبرتها دائماً بفضل سياستها المحايدة التي جنّبت عمان الكثير من تقلبات وعواصف المنطقة".

حاكم يدرك تطلعات شعبه

ويضيف الكاتب: "لعل السلطان هيثم الذي بدأ عهده بإعلان العديد من الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية يدرك تطلعات شعبه والتحديات التي تواجه بلاده وهو العماني الذي عايش هذا الشعب وعرف آماله، وعاصر الأحداث الإقليمية والدولية وعرف تحدياتها الاقتصادية والسياسية، فكانت هذه الإصلاحات وسيلة لضمان استقرار بلاده واستمرار مسيرة نمائها وتحقيق تطلعات شعبها".

لماذا السعودية؟

وعن زيارة جلالة السلطان هيثم للمملكة، يقول الكاتب: "عندما يختار السلطان هيثم بن طارق أن تكون المملكة العربية السعودية وجهته الأولى بعد تقلده الحكم فإنه يؤكد على الأهمية الإستراتيجية للعلاقات السعودية العمانية في ضمان الأمن الإقليمي وتحقيق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية (المملكة 2030) ورؤية (عمان 2040).. إن ما يجمع السعودية وعمان من روابط أخوية شعبية ومصالح سياسية واقتصادية يؤكد عمق هذه العلاقة ويعزز العمل المشترك".

في بلده وبين أهله

وينهي "السليمان" قائلاً: "باختصار.. قد تكون هذه الزيارة الرسمية الأولى للسلطان خارج عمان، لكنه في الحقيقة ما زال في بلده وبين أهله".

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:24 PM

"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى

قال: أهلاً بجلالته في بلده وبين أهله

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,759

يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان قدر الحب الذي تستقبل به السعودية اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لافتًا إلى سبب جوهري جعل جلالته يختار المملكة لتكون وجهته الأولى بعد تقلده الحكم.

أهلا بجلالة السلطان

وفي مقاله "أهلاً بجلالة السلطان" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تستقبل السعودية اليوم السلطان هيثم بن طارق بذراعين لا تطوقان جسد جلالته بقدر ما تطوقان عمان شعباً وأرضاً وتاريخاً، فالعلاقة التي تربط السعوديين بالعمانيين علاقة تضرب جذورها في أعماق الجزيرة العربية".

تولى السلطان هيثم الحكم في زمن الأزمات والتقلبات

ويؤكد الكاتب أنه "تولى السلطان هيثم الحكم في مرحلة تاريخية هامة من عمر المنطقة، يشهد فيها العالم الكثير من المتغيرات ويعاني فيها الكثير من الأزمات والتقلبات، كما جاءت جائحة كورونا لتزيد من عبء المرحلة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، وكان ترشيح السلطان الراحل قابوس له ليخلفه في الحكم اختياراً دقيقاً لما تتطلبه المرحلة الدقيقة من سمات القيادة والكفاءة والخبرة والرؤية والحكمة للعبور بسفينة عمان وسط الأمواج المتلاطمة، كما عبرتها دائماً بفضل سياستها المحايدة التي جنّبت عمان الكثير من تقلبات وعواصف المنطقة".

حاكم يدرك تطلعات شعبه

ويضيف الكاتب: "لعل السلطان هيثم الذي بدأ عهده بإعلان العديد من الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية يدرك تطلعات شعبه والتحديات التي تواجه بلاده وهو العماني الذي عايش هذا الشعب وعرف آماله، وعاصر الأحداث الإقليمية والدولية وعرف تحدياتها الاقتصادية والسياسية، فكانت هذه الإصلاحات وسيلة لضمان استقرار بلاده واستمرار مسيرة نمائها وتحقيق تطلعات شعبها".

لماذا السعودية؟

وعن زيارة جلالة السلطان هيثم للمملكة، يقول الكاتب: "عندما يختار السلطان هيثم بن طارق أن تكون المملكة العربية السعودية وجهته الأولى بعد تقلده الحكم فإنه يؤكد على الأهمية الإستراتيجية للعلاقات السعودية العمانية في ضمان الأمن الإقليمي وتحقيق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية (المملكة 2030) ورؤية (عمان 2040).. إن ما يجمع السعودية وعمان من روابط أخوية شعبية ومصالح سياسية واقتصادية يؤكد عمق هذه العلاقة ويعزز العمل المشترك".

في بلده وبين أهله

وينهي "السليمان" قائلاً: "باختصار.. قد تكون هذه الزيارة الرسمية الأولى للسلطان خارج عمان، لكنه في الحقيقة ما زال في بلده وبين أهله".

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