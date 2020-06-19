مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة يواصل الإجراءات الوقائية للرحلات

بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

يواصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية المشددة بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر إدارة المطار وبشكل يومي في عمليات التعقيم والتطهير الدوري على أرجاء المطار كافة، والتأكيد على تطهير الصالات وجسور الركاب ووضع علامات أرضية تحقق التباعد الاجتماعي لمناطق اصطفاف المسافرين ومناطق الجلوس والانتظار.

وحرصت الإدارة كذلك على تشغيل 50% من الطاقة التشغيلية لدورات المياه، حيث تتم مراقبة الدخول إليها، وتطهيرها بعد كل استخدام.

وتتولى فرق من وزارة الصحة وضع نقاط مجهزة بكاميرات حرارية على مداخل الصالات للتأكد من سلامة جميع العاملين والمسافرين وتخصيص مناطق عزل للمشتبه في إصابتهم بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية وفقاً لمعايير السلامة والصحة العالمية.