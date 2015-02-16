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قنوات SSC الرياضية تُنهي تغطيتها لمباراة ختام دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول"

تُعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية

أنهت قنوات SSC الرياضية السعودية، تغطيتها لمباراة ختام دوري كرة القدم الأمريكية (السوبر بول) بين فريقي لوس أنجلس رامز وسينسيناتي بينغلز، والتي انتهت يوم أمس بفوز الأول بنتيجة ٢٠/٢٣ في استاد (سوفاي) بمدينة لوس أنجلس.

ويعتبر هذا الحدث الذي تابعه الملايين عبر الشاشات، أبرز الأحداث الرياضية العالمية، وبثته قنوات SSC وتطبيق شاهد في باقته الرياضية، وبتجربة جديدة لأول فريق عربي يغطي الحدث من داخل ملعب المباراة.

التغطية التي بدأت منذ أكثر من أسبوع شهدت أيضًا تواجد استديو تحليليًّا وبتعليق عربي لأول مرة في مباراة (للسوبر بول) من داخل الملعب، وبمشاركة كفاءات سعودية متخصصة في هذه اللعبة ضمن الطاقم الإعلامي.

الجدير بالذكر أن المباراة حضرها العديد من النجوم والمشاهير العالميين في الفن والرياضة والسياسة، وأقيم بين أشواط المباراة حفل فني كبير بتواجد أسطورة الراب إيمينيم والنجم العالمي دكتور دري، وكيندريك لامار، والنجمة ماري جيه، والنجم بليج، بالإضافة إلى الأسطورة سنوب دوج.

وهذا الزخم جعل سعر الإعلان التلفزيوني في هذا الحدث هو الأغلى في العالم.

قنوات SSC الرياضية السعودية دوري كرة القدم الأمريكية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قنوات SSC الرياضية تُنهي تغطيتها لمباراة ختام دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول"
سبق

أنهت قنوات SSC الرياضية السعودية، تغطيتها لمباراة ختام دوري كرة القدم الأمريكية (السوبر بول) بين فريقي لوس أنجلس رامز وسينسيناتي بينغلز، والتي انتهت يوم أمس بفوز الأول بنتيجة ٢٠/٢٣ في استاد (سوفاي) بمدينة لوس أنجلس.

ويعتبر هذا الحدث الذي تابعه الملايين عبر الشاشات، أبرز الأحداث الرياضية العالمية، وبثته قنوات SSC وتطبيق شاهد في باقته الرياضية، وبتجربة جديدة لأول فريق عربي يغطي الحدث من داخل ملعب المباراة.

التغطية التي بدأت منذ أكثر من أسبوع شهدت أيضًا تواجد استديو تحليليًّا وبتعليق عربي لأول مرة في مباراة (للسوبر بول) من داخل الملعب، وبمشاركة كفاءات سعودية متخصصة في هذه اللعبة ضمن الطاقم الإعلامي.

الجدير بالذكر أن المباراة حضرها العديد من النجوم والمشاهير العالميين في الفن والرياضة والسياسة، وأقيم بين أشواط المباراة حفل فني كبير بتواجد أسطورة الراب إيمينيم والنجم العالمي دكتور دري، وكيندريك لامار، والنجمة ماري جيه، والنجم بليج، بالإضافة إلى الأسطورة سنوب دوج.

وهذا الزخم جعل سعر الإعلان التلفزيوني في هذا الحدث هو الأغلى في العالم.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
10:45 AM

قنوات SSC الرياضية تُنهي تغطيتها لمباراة ختام دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول"

تُعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت قنوات SSC الرياضية السعودية، تغطيتها لمباراة ختام دوري كرة القدم الأمريكية (السوبر بول) بين فريقي لوس أنجلس رامز وسينسيناتي بينغلز، والتي انتهت يوم أمس بفوز الأول بنتيجة ٢٠/٢٣ في استاد (سوفاي) بمدينة لوس أنجلس.

ويعتبر هذا الحدث الذي تابعه الملايين عبر الشاشات، أبرز الأحداث الرياضية العالمية، وبثته قنوات SSC وتطبيق شاهد في باقته الرياضية، وبتجربة جديدة لأول فريق عربي يغطي الحدث من داخل ملعب المباراة.

التغطية التي بدأت منذ أكثر من أسبوع شهدت أيضًا تواجد استديو تحليليًّا وبتعليق عربي لأول مرة في مباراة (للسوبر بول) من داخل الملعب، وبمشاركة كفاءات سعودية متخصصة في هذه اللعبة ضمن الطاقم الإعلامي.

الجدير بالذكر أن المباراة حضرها العديد من النجوم والمشاهير العالميين في الفن والرياضة والسياسة، وأقيم بين أشواط المباراة حفل فني كبير بتواجد أسطورة الراب إيمينيم والنجم العالمي دكتور دري، وكيندريك لامار، والنجمة ماري جيه، والنجم بليج، بالإضافة إلى الأسطورة سنوب دوج.

وهذا الزخم جعل سعر الإعلان التلفزيوني في هذا الحدث هو الأغلى في العالم.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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