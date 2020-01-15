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استمرار تمرّد وحدات المخابرات السودانية.. مروحيات عسكرية تحلق بالأجواء وإغلاق الطرق بالدبابات

العناصر تحتجز ضابط أمن برتبة "لواء"

أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن طائرات مروحية عسكرية حلقت فوق سماء الخرطوم، اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع تمرّد أربع وحدات قوات هيئة العمليات في جهاز المخابرات العامة.

وذكرت "الراكوبة" أن دبابات ومدرعات أغلقت طرق مؤدية لمناطق معسكرات الهيئة في شرق المطار.

وأضافت أن السلطات أغلقت المجال الجوي السوداني مؤقتاً لساعة، قبل فتحه مجدداً، واستئناف حركة الطيران عملها.

ونقلت "الراكوبة" عن مصادر أن القوات المتمردة احتجزت ضابط أمن برتبة "لواء".

ودوت أصوات إطلاق نار ومدفعية خفيفة في مناطق كافوري وكوبر وشارع عبيد ختم في العاصمة الخرطوم؛ نتيجة تمرد وحدات بهيئة العمليات في جهاز المخابرات؛ احتجاجاً على ضعف مستحقاتهم.

المخابرات السودانية

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استمرار تمرّد وحدات المخابرات السودانية.. مروحيات عسكرية تحلق بالأجواء وإغلاق الطرق بالدبابات
سبق

أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن طائرات مروحية عسكرية حلقت فوق سماء الخرطوم، اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع تمرّد أربع وحدات قوات هيئة العمليات في جهاز المخابرات العامة.

وذكرت "الراكوبة" أن دبابات ومدرعات أغلقت طرق مؤدية لمناطق معسكرات الهيئة في شرق المطار.

وأضافت أن السلطات أغلقت المجال الجوي السوداني مؤقتاً لساعة، قبل فتحه مجدداً، واستئناف حركة الطيران عملها.

ونقلت "الراكوبة" عن مصادر أن القوات المتمردة احتجزت ضابط أمن برتبة "لواء".

ودوت أصوات إطلاق نار ومدفعية خفيفة في مناطق كافوري وكوبر وشارع عبيد ختم في العاصمة الخرطوم؛ نتيجة تمرد وحدات بهيئة العمليات في جهاز المخابرات؛ احتجاجاً على ضعف مستحقاتهم.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
06:25 PM

استمرار تمرّد وحدات المخابرات السودانية.. مروحيات عسكرية تحلق بالأجواء وإغلاق الطرق بالدبابات

العناصر تحتجز ضابط أمن برتبة "لواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,502

أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن طائرات مروحية عسكرية حلقت فوق سماء الخرطوم، اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع تمرّد أربع وحدات قوات هيئة العمليات في جهاز المخابرات العامة.

وذكرت "الراكوبة" أن دبابات ومدرعات أغلقت طرق مؤدية لمناطق معسكرات الهيئة في شرق المطار.

وأضافت أن السلطات أغلقت المجال الجوي السوداني مؤقتاً لساعة، قبل فتحه مجدداً، واستئناف حركة الطيران عملها.

ونقلت "الراكوبة" عن مصادر أن القوات المتمردة احتجزت ضابط أمن برتبة "لواء".

ودوت أصوات إطلاق نار ومدفعية خفيفة في مناطق كافوري وكوبر وشارع عبيد ختم في العاصمة الخرطوم؛ نتيجة تمرد وحدات بهيئة العمليات في جهاز المخابرات؛ احتجاجاً على ضعف مستحقاتهم.

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