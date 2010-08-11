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شاهد.. حشود الحجاج تتوافد فجراً إلى الجمرات بعد قضاء يومهم بعرفة

في انسيابية بدأ آلاف في رمي "الكبرى" بينما يواصل غيرهم تجميع الحصى

توافد، فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مئات آلاف من الحشود البشرية من الحجاج قادمين من مزدلفة بعدما قضوا يومهم في مشعر عرفات، إلى الجمرات وسط انسيابية في الحركة على جسر الجمرات وتواجد كبير من القوى البشرية المنظمة لعمليات سير الحجاج.

وبدأ آلاف الحجاج رمي الجمرة الكبرى بسلاسة، فيما تتواصل الحشود باتجاه الجمرات لإتمام الرمي.


وكان قد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم مساء أمس إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات ،بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم, في تجميع الحصى استعداداً لرمي الجمرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حشود الحجاج تتوافد فجراً إلى الجمرات بعد قضاء يومهم بعرفة
سبق

توافد، فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مئات آلاف من الحشود البشرية من الحجاج قادمين من مزدلفة بعدما قضوا يومهم في مشعر عرفات، إلى الجمرات وسط انسيابية في الحركة على جسر الجمرات وتواجد كبير من القوى البشرية المنظمة لعمليات سير الحجاج.

وبدأ آلاف الحجاج رمي الجمرة الكبرى بسلاسة، فيما تتواصل الحشود باتجاه الجمرات لإتمام الرمي.


وكان قد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم مساء أمس إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات ،بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم, في تجميع الحصى استعداداً لرمي الجمرات.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
08:42 AM

شاهد.. حشود الحجاج تتوافد فجراً إلى الجمرات بعد قضاء يومهم بعرفة

في انسيابية بدأ آلاف في رمي "الكبرى" بينما يواصل غيرهم تجميع الحصى

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,263

توافد، فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مئات آلاف من الحشود البشرية من الحجاج قادمين من مزدلفة بعدما قضوا يومهم في مشعر عرفات، إلى الجمرات وسط انسيابية في الحركة على جسر الجمرات وتواجد كبير من القوى البشرية المنظمة لعمليات سير الحجاج.

وبدأ آلاف الحجاج رمي الجمرة الكبرى بسلاسة، فيما تتواصل الحشود باتجاه الجمرات لإتمام الرمي.


وكان قد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم مساء أمس إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات ،بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم, في تجميع الحصى استعداداً لرمي الجمرات.

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