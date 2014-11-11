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"آل الشيخ" يعتمد تنفيذ 21 مبنى في "الشرقية" واستكمال أخرى في عدة مناطق

ضمن خطة "التعليم" لمعالجة المشاريع المتعثرة

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنفيذ (21) مبنى بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت (261.361.744) ريالًا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.

كما وقع "آل الشيخ"، على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال عدد (27) مبنى بإدارات تعليم مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت (127.515.080) ريالًا، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.

وزير التعليم المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يعتمد تنفيذ 21 مبنى في "الشرقية" واستكمال أخرى في عدة مناطق
سبق

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنفيذ (21) مبنى بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت (261.361.744) ريالًا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.

كما وقع "آل الشيخ"، على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال عدد (27) مبنى بإدارات تعليم مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت (127.515.080) ريالًا، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
04:38 PM

"آل الشيخ" يعتمد تنفيذ 21 مبنى في "الشرقية" واستكمال أخرى في عدة مناطق

ضمن خطة "التعليم" لمعالجة المشاريع المتعثرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنفيذ (21) مبنى بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت (261.361.744) ريالًا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.

كما وقع "آل الشيخ"، على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال عدد (27) مبنى بإدارات تعليم مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت (127.515.080) ريالًا، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.

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