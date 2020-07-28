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الصدفة توثق انقلاب "دينا" محملة بالدهان في عقبة شعار

قائدها فقد السيطرة عليها أثناء نزولها واصطدم بأخرى

قادت الصدفة أحد الأشخاص إلى توثيق حادث مروري لسيارة من نوع "دينّا" محملة بالدهان في عقبة شعار بمنطقة عسير، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها أثناء نزولها من العقبة.

ووثق الشخص حادث الانقلاب للـ"دينّا" المحملة بالدهان في عقبة شعار أثناء تصويره لشلالات المياه بعد الأمطار، حيث اصطدمت "الدينا" أثناء نزولها بسيارة أخرى بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها وانقلابها.

وباشرت الجهات المعنية الحادثة، ورفعت "الدينا" وكميات الدهان الموجودة بالطريق وأعادت حركة السير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصدفة توثق انقلاب "دينا" محملة بالدهان في عقبة شعار
سبق

قادت الصدفة أحد الأشخاص إلى توثيق حادث مروري لسيارة من نوع "دينّا" محملة بالدهان في عقبة شعار بمنطقة عسير، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها أثناء نزولها من العقبة.

ووثق الشخص حادث الانقلاب للـ"دينّا" المحملة بالدهان في عقبة شعار أثناء تصويره لشلالات المياه بعد الأمطار، حيث اصطدمت "الدينا" أثناء نزولها بسيارة أخرى بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها وانقلابها.

وباشرت الجهات المعنية الحادثة، ورفعت "الدينا" وكميات الدهان الموجودة بالطريق وأعادت حركة السير.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:17 PM

الصدفة توثق انقلاب "دينا" محملة بالدهان في عقبة شعار

قائدها فقد السيطرة عليها أثناء نزولها واصطدم بأخرى

A A A
سعود الدعجاني - عسير
3
1,969

قادت الصدفة أحد الأشخاص إلى توثيق حادث مروري لسيارة من نوع "دينّا" محملة بالدهان في عقبة شعار بمنطقة عسير، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها أثناء نزولها من العقبة.

ووثق الشخص حادث الانقلاب للـ"دينّا" المحملة بالدهان في عقبة شعار أثناء تصويره لشلالات المياه بعد الأمطار، حيث اصطدمت "الدينا" أثناء نزولها بسيارة أخرى بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها وانقلابها.

وباشرت الجهات المعنية الحادثة، ورفعت "الدينا" وكميات الدهان الموجودة بالطريق وأعادت حركة السير.

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