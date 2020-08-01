"أمانة جدة" تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة

عبر 4 نقاط تفتيش أقامتها بمنافذ دخول المحافظة واحتجزت 13 مركبة

أحبطت أمانة محافظة جدة اليوم السبت (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك) تهريب (49) ذبيحة فاسدة في أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت (13) مركبة؛ تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة، وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، وضَبْط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها للمحال التجارية والمطاعم.

وأضاف "الزهراني" بأن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة، تشرف عليها البلديات الفرعية، بدعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وتعاون الجهات الأمنية (الشرطة والمرور). ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.



