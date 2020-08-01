النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة جدة" تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة

عبر 4 نقاط تفتيش أقامتها بمنافذ دخول المحافظة واحتجزت 13 مركبة

أحبطت أمانة محافظة جدة اليوم السبت (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك) تهريب (49) ذبيحة فاسدة في أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت (13) مركبة؛ تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة، وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، وضَبْط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها للمحال التجارية والمطاعم.

وأضاف "الزهراني" بأن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة، تشرف عليها البلديات الفرعية، بدعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وتعاون الجهات الأمنية (الشرطة والمرور). ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة" تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة
سبق

أحبطت أمانة محافظة جدة اليوم السبت (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك) تهريب (49) ذبيحة فاسدة في أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت (13) مركبة؛ تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة، وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، وضَبْط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها للمحال التجارية والمطاعم.

وأضاف "الزهراني" بأن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة، تشرف عليها البلديات الفرعية، بدعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وتعاون الجهات الأمنية (الشرطة والمرور). ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.


01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
10:51 PM

"أمانة جدة" تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة

عبر 4 نقاط تفتيش أقامتها بمنافذ دخول المحافظة واحتجزت 13 مركبة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
650

أحبطت أمانة محافظة جدة اليوم السبت (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك) تهريب (49) ذبيحة فاسدة في أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت (13) مركبة؛ تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة، وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، وضَبْط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها للمحال التجارية والمطاعم.

وأضاف "الزهراني" بأن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة، تشرف عليها البلديات الفرعية، بدعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وتعاون الجهات الأمنية (الشرطة والمرور). ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,596
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,803
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,335

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة