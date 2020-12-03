احتفل الشاب حمد بن سلطان الوهيبي ، بعقد قرانه على كريمة عبدالعزيز بن حسن الدواي وسط حضور اقتصر على العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا.
"الوهيبي" يحتفل بعقد قرانه في الرياض
احتفل الشاب حمد بن سلطان الوهيبي ، بعقد قرانه على كريمة عبدالعزيز بن حسن الدواي وسط حضور اقتصر على العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا.
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"الوهيبي" يحتفل بعقد قرانه في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-03
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
01:05 AM
"الوهيبي" يحتفل بعقد قرانه في الرياض
احتفل الشاب حمد بن سلطان الوهيبي ، بعقد قرانه على كريمة عبدالعزيز بن حسن الدواي وسط حضور اقتصر على العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا.
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