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"الوهيبي" يحتفل بعقد قرانه في الرياض

احتفل الشاب حمد بن سلطان الوهيبي ، بعقد قرانه على كريمة عبدالعزيز بن حسن الدواي وسط حضور اقتصر على العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا.

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"الوهيبي" يحتفل بعقد قرانه في الرياض
سبق

احتفل الشاب حمد بن سلطان الوهيبي ، بعقد قرانه على كريمة عبدالعزيز بن حسن الدواي وسط حضور اقتصر على العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
01:05 AM

"الوهيبي" يحتفل بعقد قرانه في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشاب حمد بن سلطان الوهيبي ، بعقد قرانه على كريمة عبدالعزيز بن حسن الدواي وسط حضور اقتصر على العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا.

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