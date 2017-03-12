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ساعة واحدة وحسب الأقسام.. مستشفيات بالمملكة تغيّر مواعيد زيارة منوميها

دعت إلى الالتزام بالأوقات المخصصة ضمن إجراءات محددة لتجنب الازدحام

أعلن عدد من المستشفيات بمختلف مناطق المملكة، خلال اليومين الماضيين، تعديلات في مواعيد زيارة المرضى المنومين بها.

وحددت بعض المستشفيات ساعة واحدة للزيارة من الخامسة وحتى السادسة، فيما حددت مستشفيات أخرى ساعات مخصصة لزيارة كل قسم على حدة، وذلك ضمن الإجراءات المحددة؛ لتجنّب الازدحام في أقسام المستشفيات.

يشار إلى أن الإعلان عن التعديلات بدأ في أوقات متفاوتة؛ حيث طالبت المستشفيات الزوار بالالتزام بالمواعيد؛ حرصاً على السلامة وتجنباً للزحام.

تعديلات في مواعيد زيارة المرضى وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ساعة واحدة وحسب الأقسام.. مستشفيات بالمملكة تغيّر مواعيد زيارة منوميها
سبق

أعلن عدد من المستشفيات بمختلف مناطق المملكة، خلال اليومين الماضيين، تعديلات في مواعيد زيارة المرضى المنومين بها.

وحددت بعض المستشفيات ساعة واحدة للزيارة من الخامسة وحتى السادسة، فيما حددت مستشفيات أخرى ساعات مخصصة لزيارة كل قسم على حدة، وذلك ضمن الإجراءات المحددة؛ لتجنّب الازدحام في أقسام المستشفيات.

يشار إلى أن الإعلان عن التعديلات بدأ في أوقات متفاوتة؛ حيث طالبت المستشفيات الزوار بالالتزام بالمواعيد؛ حرصاً على السلامة وتجنباً للزحام.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:44 AM

ساعة واحدة وحسب الأقسام.. مستشفيات بالمملكة تغيّر مواعيد زيارة منوميها

دعت إلى الالتزام بالأوقات المخصصة ضمن إجراءات محددة لتجنب الازدحام

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,687

أعلن عدد من المستشفيات بمختلف مناطق المملكة، خلال اليومين الماضيين، تعديلات في مواعيد زيارة المرضى المنومين بها.

وحددت بعض المستشفيات ساعة واحدة للزيارة من الخامسة وحتى السادسة، فيما حددت مستشفيات أخرى ساعات مخصصة لزيارة كل قسم على حدة، وذلك ضمن الإجراءات المحددة؛ لتجنّب الازدحام في أقسام المستشفيات.

يشار إلى أن الإعلان عن التعديلات بدأ في أوقات متفاوتة؛ حيث طالبت المستشفيات الزوار بالالتزام بالمواعيد؛ حرصاً على السلامة وتجنباً للزحام.

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