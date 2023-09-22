"آل جهاش" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية

احتفل الملازم عبدالله بن علي آل جهاش بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.
وأعرب "آل جهاش" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدماً شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة.
احتفل الملازم عبدالله بن علي آل جهاش بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.
وأعرب "آل جهاش" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدماً شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة.
احتفل الملازم عبدالله بن علي آل جهاش بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.
وأعرب "آل جهاش" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدماً شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة.
احتفل الملازم عبدالله بن علي آل جهاش بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.
وأعرب "آل جهاش" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدماً شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة.