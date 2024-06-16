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"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده

أكد لـ"سبق" أن الحسابات الوطنية درع حصينة أمام دعاة الفتن والإفساد في الأرض

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ محمد بن علي العبداللطيف، أن الأقلام الوطنية لها دور كبير في التصدي للإعلام المعادي والأقلام المأجورة، مبينًا أن المواطن السعودي أثبت عبر الأزمات حرصه على بلده ووحدته، وتقويض الأعداء والتصدي لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال الحسابات الوطنية المتميزة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" تعليقًا على هاشتاق "الحسابات الوطنية" الذي تصدَّر منصة تويتر، وقال فيه: لا تجد فيها مَن يتهكم بوطنه ويتطاول على ولاة أمره، بل تجد تعزيز الولاء، وتأصيل الانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

ونوه "العبداللطيف" بالدور الذي قامت به الحسابات الوطنية بمنصة تويتر في تعرية وكشف وفضح العملاء وأعداء الوطن. موضحًا أنها ساندت الجهات الأمنية في كشف من له أجندات خفية من زوار السفارات لأهداف لا تخفى على ذي لب.

وبيّن "العبداللطيف" أن الأقلام الوطنية درع حصينة وسد منيع أمام دعاة الفتن ورعاة الدمار والإفساد في الأرض، مشيرًا إلى أنها أصابت أعداء الوطن في مقتل، وقضت مضاجعهم، وكشفت ألاعيبهم.

واختتم الشيخ محمد العبداللطيف تصريحه مقدمًا شكره وتقديره لكل من سخّر قلمه وفكره للدفاع عن الوطن قائلاً: هنا أقول شكرًا لما تقدمونه أيها الأشاوس، حفظ الله بلادنا وقيادتها الرشيدة، وصرف عنها الوباء والبلاء.

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"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده
سبق

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ محمد بن علي العبداللطيف، أن الأقلام الوطنية لها دور كبير في التصدي للإعلام المعادي والأقلام المأجورة، مبينًا أن المواطن السعودي أثبت عبر الأزمات حرصه على بلده ووحدته، وتقويض الأعداء والتصدي لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال الحسابات الوطنية المتميزة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" تعليقًا على هاشتاق "الحسابات الوطنية" الذي تصدَّر منصة تويتر، وقال فيه: لا تجد فيها مَن يتهكم بوطنه ويتطاول على ولاة أمره، بل تجد تعزيز الولاء، وتأصيل الانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

ونوه "العبداللطيف" بالدور الذي قامت به الحسابات الوطنية بمنصة تويتر في تعرية وكشف وفضح العملاء وأعداء الوطن. موضحًا أنها ساندت الجهات الأمنية في كشف من له أجندات خفية من زوار السفارات لأهداف لا تخفى على ذي لب.

وبيّن "العبداللطيف" أن الأقلام الوطنية درع حصينة وسد منيع أمام دعاة الفتن ورعاة الدمار والإفساد في الأرض، مشيرًا إلى أنها أصابت أعداء الوطن في مقتل، وقضت مضاجعهم، وكشفت ألاعيبهم.

واختتم الشيخ محمد العبداللطيف تصريحه مقدمًا شكره وتقديره لكل من سخّر قلمه وفكره للدفاع عن الوطن قائلاً: هنا أقول شكرًا لما تقدمونه أيها الأشاوس، حفظ الله بلادنا وقيادتها الرشيدة، وصرف عنها الوباء والبلاء.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:31 AM

"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده

أكد لـ"سبق" أن الحسابات الوطنية درع حصينة أمام دعاة الفتن والإفساد في الأرض

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ محمد بن علي العبداللطيف، أن الأقلام الوطنية لها دور كبير في التصدي للإعلام المعادي والأقلام المأجورة، مبينًا أن المواطن السعودي أثبت عبر الأزمات حرصه على بلده ووحدته، وتقويض الأعداء والتصدي لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال الحسابات الوطنية المتميزة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" تعليقًا على هاشتاق "الحسابات الوطنية" الذي تصدَّر منصة تويتر، وقال فيه: لا تجد فيها مَن يتهكم بوطنه ويتطاول على ولاة أمره، بل تجد تعزيز الولاء، وتأصيل الانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

ونوه "العبداللطيف" بالدور الذي قامت به الحسابات الوطنية بمنصة تويتر في تعرية وكشف وفضح العملاء وأعداء الوطن. موضحًا أنها ساندت الجهات الأمنية في كشف من له أجندات خفية من زوار السفارات لأهداف لا تخفى على ذي لب.

وبيّن "العبداللطيف" أن الأقلام الوطنية درع حصينة وسد منيع أمام دعاة الفتن ورعاة الدمار والإفساد في الأرض، مشيرًا إلى أنها أصابت أعداء الوطن في مقتل، وقضت مضاجعهم، وكشفت ألاعيبهم.

واختتم الشيخ محمد العبداللطيف تصريحه مقدمًا شكره وتقديره لكل من سخّر قلمه وفكره للدفاع عن الوطن قائلاً: هنا أقول شكرًا لما تقدمونه أيها الأشاوس، حفظ الله بلادنا وقيادتها الرشيدة، وصرف عنها الوباء والبلاء.

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