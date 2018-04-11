صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد بن محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداوَلَة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها قائد مركبة يصطدم بعدد من المركبات عمدًا، ويمارس "التفحيط"، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة عسير تطيح بقائد مركبة مارس "التفحيط" واصطدم بعدد من المركبات عمدًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-11 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد بن محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداوَلَة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها قائد مركبة يصطدم بعدد من المركبات عمدًا، ويمارس "التفحيط"، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 08:35 PM

اخر تعديل 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:14 PM

شرطة عسير تطيح بقائد مركبة مارس "التفحيط" واصطدم بعدد من المركبات عمدًا تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد بن محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداوَلَة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها قائد مركبة يصطدم بعدد من المركبات عمدًا، ويمارس "التفحيط"، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.