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طريق الأسرة إلى بر الأمان.. عيادة للصحة الجنسية بمكة هنا أهدافها

حلول جذرية لما يعيق العلاقة النفسية والجسدية ويمنع استقرار الأسرة

أطلق مستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، عيادة متخصصة للصحة الجنسية، يقوم عليها فريق متخصص في هذا المجال؛ لمعالجة المشاكل الصحية التي تطرأ على الزوجين من جميع النواحي الجسدية والنفسية، ووصول الأسرة إلى بر الأمان؛ حيث تهدف العيادة للاستقرار والسعادة للزوجين بإذن الله.

وتضع عيادة الصحة الجنسية الحميمية حلولًا جذرية للمشاكل التي تعيق العلاقة بين الزوجين النفسية والجسدية، والتي تؤدي إلى استقرار الزوجين في البيت والعمل، وتربية الأولاد تربية مستقرة وهنيئة؛ لتكون الأجيال القادمة أجيالًا على مستوى عالٍ من الثقافة والوعي.

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طريق الأسرة إلى بر الأمان.. عيادة للصحة الجنسية بمكة هنا أهدافها
سبق

أطلق مستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، عيادة متخصصة للصحة الجنسية، يقوم عليها فريق متخصص في هذا المجال؛ لمعالجة المشاكل الصحية التي تطرأ على الزوجين من جميع النواحي الجسدية والنفسية، ووصول الأسرة إلى بر الأمان؛ حيث تهدف العيادة للاستقرار والسعادة للزوجين بإذن الله.

وتضع عيادة الصحة الجنسية الحميمية حلولًا جذرية للمشاكل التي تعيق العلاقة بين الزوجين النفسية والجسدية، والتي تؤدي إلى استقرار الزوجين في البيت والعمل، وتربية الأولاد تربية مستقرة وهنيئة؛ لتكون الأجيال القادمة أجيالًا على مستوى عالٍ من الثقافة والوعي.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:20 PM

طريق الأسرة إلى بر الأمان.. عيادة للصحة الجنسية بمكة هنا أهدافها

حلول جذرية لما يعيق العلاقة النفسية والجسدية ويمنع استقرار الأسرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,511

أطلق مستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، عيادة متخصصة للصحة الجنسية، يقوم عليها فريق متخصص في هذا المجال؛ لمعالجة المشاكل الصحية التي تطرأ على الزوجين من جميع النواحي الجسدية والنفسية، ووصول الأسرة إلى بر الأمان؛ حيث تهدف العيادة للاستقرار والسعادة للزوجين بإذن الله.

وتضع عيادة الصحة الجنسية الحميمية حلولًا جذرية للمشاكل التي تعيق العلاقة بين الزوجين النفسية والجسدية، والتي تؤدي إلى استقرار الزوجين في البيت والعمل، وتربية الأولاد تربية مستقرة وهنيئة؛ لتكون الأجيال القادمة أجيالًا على مستوى عالٍ من الثقافة والوعي.

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