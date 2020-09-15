خلال أغسطس.. 29 ألف أسرة استفادت من حلول التملّك عبر "سكني"

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 29.302 أسرة خلال شهر أغسطس الماضي، بينها 8748 أسرة سكنت منازلها. يأتي ذلك ضمن الإعلان الشهري للبرنامج عن أعداد المستفيدين من مختلف الحلول والخيارات السكنية، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري 253.814 أسرة، منها 84.402 أسرة سكنت منازلها. وقال البرنامج في بيان صحافي اليوم: مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الجاري بلغ 54.395 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 66.146 أرضًا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 82.148 أسرة، إضافة إلى 51.125 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي. ويستمر البرنامج في توفير وإتاحة حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية عبر منصات إلكترونية تفاعلية على مدار الساعة عبر تطبيق وموقع "سكني"، وتشمل (الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي)، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية، كما يظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa /، أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تُقدم خدمات وتسهيلات ميسرة، مثل (المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً). وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، استمرار البرنامج في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030. وأشار إلى أن مشاريع "سكني" تشهد تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء ضمن 58 مشروعاً سكنياً تتواصل أعمال البناء فيها، وتتميز بأسعارها المناسبة بين 250 -750 ألف ريال، تمتاز بالجودة والالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين، وتتوزّع معظمها ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل "ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الجوهرة في جدة". وذكر "السويلم" أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل خصص البرنامج الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن كافة التساؤلات، إلى جانب الموقع الإلكتروني sakani.housing.sa، وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض. يذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألفًا تسكن منازلها.

خلال أغسطس.. 29 ألف أسرة استفادت من حلول التملّك عبر "سكني" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-15 أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 29.302 أسرة خلال شهر أغسطس الماضي، بينها 8748 أسرة سكنت منازلها.



يأتي ذلك ضمن الإعلان الشهري للبرنامج عن أعداد المستفيدين من مختلف الحلول والخيارات السكنية، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري 253.814 أسرة، منها 84.402 أسرة سكنت منازلها.



وقال البرنامج في بيان صحافي اليوم: مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الجاري بلغ 54.395 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 66.146 أرضًا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 82.148 أسرة، إضافة إلى 51.125 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.



ويستمر البرنامج في توفير وإتاحة حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية عبر منصات إلكترونية تفاعلية على مدار الساعة عبر تطبيق وموقع "سكني"، وتشمل (الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي)، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية، كما يظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/، أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تُقدم خدمات وتسهيلات ميسرة، مثل (المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً).



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، استمرار البرنامج في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.



وأشار إلى أن مشاريع "سكني" تشهد تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء ضمن 58 مشروعاً سكنياً تتواصل أعمال البناء فيها، وتتميز بأسعارها المناسبة بين 250 -750 ألف ريال، تمتاز بالجودة والالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين، وتتوزّع معظمها ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل "ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الجوهرة في جدة".



وذكر "السويلم" أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل خصص البرنامج الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن كافة التساؤلات، إلى جانب الموقع الإلكتروني sakani.housing.sa، وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.



يذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألفًا تسكن منازلها.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 04:08 PM

خلال أغسطس.. 29 ألف أسرة استفادت من حلول التملّك عبر "سكني" مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها وصل إلى 54,395





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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 29.302 أسرة خلال شهر أغسطس الماضي، بينها 8748 أسرة سكنت منازلها.



يأتي ذلك ضمن الإعلان الشهري للبرنامج عن أعداد المستفيدين من مختلف الحلول والخيارات السكنية، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري 253.814 أسرة، منها 84.402 أسرة سكنت منازلها.



وقال البرنامج في بيان صحافي اليوم: مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الجاري بلغ 54.395 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 66.146 أرضًا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 82.148 أسرة، إضافة إلى 51.125 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.



ويستمر البرنامج في توفير وإتاحة حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية عبر منصات إلكترونية تفاعلية على مدار الساعة عبر تطبيق وموقع "سكني"، وتشمل (الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي)، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية، كما يظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/، أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تُقدم خدمات وتسهيلات ميسرة، مثل (المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً).



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، استمرار البرنامج في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.



وأشار إلى أن مشاريع "سكني" تشهد تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء ضمن 58 مشروعاً سكنياً تتواصل أعمال البناء فيها، وتتميز بأسعارها المناسبة بين 250 -750 ألف ريال، تمتاز بالجودة والالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين، وتتوزّع معظمها ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل "ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الجوهرة في جدة".



وذكر "السويلم" أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل خصص البرنامج الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن كافة التساؤلات، إلى جانب الموقع الإلكتروني sakani.housing.sa، وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.



يذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألفًا تسكن منازلها.