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"الشؤون الاقتصادية" يطلع على أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص

عقد اجتماعًا بهذا الخصوص واتخذ التوصيات اللازمة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص، واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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"الشؤون الاقتصادية" يطلع على أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص، واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
05:42 PM

"الشؤون الاقتصادية" يطلع على أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص

عقد اجتماعًا بهذا الخصوص واتخذ التوصيات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
3
1,229

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص، واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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