النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

الأمانة خصصت فرقاً للصيانة الشاملة لمعالجة الملاحظات ضمن صيف السعودية "تنفس"

سجلت الطائف نسبة كبيرة من زوار ومصطافين مرتادي الحدائق والمنتزهات العامة بأنحاء المحافظة بشكل كبير من الزوار والمتنزهين، بينما تصدرت المنتزهات قائمة الأكثر إقبالاً مثل منتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله، ومنتزه الفيصلية، منتزه الجال، حديقة ام العراد، وارتفع الإقبال على الحدائق والمنتزهات بشكلٍ كبير وسط إجراءات احترازية وتنظيمية تشاركت فيها الجهات الحكومية بالطائف من لجان مشكلة من محافظة الطائف، وأمانة الطائف، والشؤون الصحية، والجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، خصصت أمانة محافظة الطائف فرقاً للصيانة الشاملة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الملاحظات، والتأكد من الأداء الأفضل لكافة المرافق والخدمات بالمتنفسات العامة داخل المدينة والضواحي والمواقع السياحية، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس".

وترفع الإدارة العامة للحدائق والتجميل تقارير دورية لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، حول الأعمال المنفذة، وخطط الصيانة، وبرامج الدعم للحدائق العامة، خاصةً وأن الأمانة دعمت عديداً من الحدائق والمسطحات الخضراء بأكثر من ١٣٠٠ لعبة جديدة للأطفال، وعززت اشتراطات السلامة، وهيئات جلسات عائلية جديدة، وخدمات مساندة متنوعة.

يذكر أن أمانة الطائف شغلت أكثر من ٤٤ حديقة أحياء جديدة بعد تأهيلها بشكلٍ كامل ودعمها بالمسطحات الخضراء والمشايات ودورات المياه العامة والجلسات العائلية وألعاب الأطفال ومواقف السيارات، وتعمل الأمانة على إعادة تأهيل مجموعة جديدة من الحدائق الواقعة داخل عدد من الأحياء بأنحاء المدينة حتى تكون متنفسات للسكان والزوار والمصطافين.

أمانة الطائف موسم صيف السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية
سبق

سجلت الطائف نسبة كبيرة من زوار ومصطافين مرتادي الحدائق والمنتزهات العامة بأنحاء المحافظة بشكل كبير من الزوار والمتنزهين، بينما تصدرت المنتزهات قائمة الأكثر إقبالاً مثل منتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله، ومنتزه الفيصلية، منتزه الجال، حديقة ام العراد، وارتفع الإقبال على الحدائق والمنتزهات بشكلٍ كبير وسط إجراءات احترازية وتنظيمية تشاركت فيها الجهات الحكومية بالطائف من لجان مشكلة من محافظة الطائف، وأمانة الطائف، والشؤون الصحية، والجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، خصصت أمانة محافظة الطائف فرقاً للصيانة الشاملة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الملاحظات، والتأكد من الأداء الأفضل لكافة المرافق والخدمات بالمتنفسات العامة داخل المدينة والضواحي والمواقع السياحية، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس".

وترفع الإدارة العامة للحدائق والتجميل تقارير دورية لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، حول الأعمال المنفذة، وخطط الصيانة، وبرامج الدعم للحدائق العامة، خاصةً وأن الأمانة دعمت عديداً من الحدائق والمسطحات الخضراء بأكثر من ١٣٠٠ لعبة جديدة للأطفال، وعززت اشتراطات السلامة، وهيئات جلسات عائلية جديدة، وخدمات مساندة متنوعة.

يذكر أن أمانة الطائف شغلت أكثر من ٤٤ حديقة أحياء جديدة بعد تأهيلها بشكلٍ كامل ودعمها بالمسطحات الخضراء والمشايات ودورات المياه العامة والجلسات العائلية وألعاب الأطفال ومواقف السيارات، وتعمل الأمانة على إعادة تأهيل مجموعة جديدة من الحدائق الواقعة داخل عدد من الأحياء بأنحاء المدينة حتى تكون متنفسات للسكان والزوار والمصطافين.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
01:37 AM

شاهد .. زيادة الإقبال السياحي على حدائق ومنتزهات الطائف وسط الإجراءات الاحترازية

الأمانة خصصت فرقاً للصيانة الشاملة لمعالجة الملاحظات ضمن صيف السعودية "تنفس"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
1,951

سجلت الطائف نسبة كبيرة من زوار ومصطافين مرتادي الحدائق والمنتزهات العامة بأنحاء المحافظة بشكل كبير من الزوار والمتنزهين، بينما تصدرت المنتزهات قائمة الأكثر إقبالاً مثل منتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله، ومنتزه الفيصلية، منتزه الجال، حديقة ام العراد، وارتفع الإقبال على الحدائق والمنتزهات بشكلٍ كبير وسط إجراءات احترازية وتنظيمية تشاركت فيها الجهات الحكومية بالطائف من لجان مشكلة من محافظة الطائف، وأمانة الطائف، والشؤون الصحية، والجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، خصصت أمانة محافظة الطائف فرقاً للصيانة الشاملة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الملاحظات، والتأكد من الأداء الأفضل لكافة المرافق والخدمات بالمتنفسات العامة داخل المدينة والضواحي والمواقع السياحية، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس".

وترفع الإدارة العامة للحدائق والتجميل تقارير دورية لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، حول الأعمال المنفذة، وخطط الصيانة، وبرامج الدعم للحدائق العامة، خاصةً وأن الأمانة دعمت عديداً من الحدائق والمسطحات الخضراء بأكثر من ١٣٠٠ لعبة جديدة للأطفال، وعززت اشتراطات السلامة، وهيئات جلسات عائلية جديدة، وخدمات مساندة متنوعة.

يذكر أن أمانة الطائف شغلت أكثر من ٤٤ حديقة أحياء جديدة بعد تأهيلها بشكلٍ كامل ودعمها بالمسطحات الخضراء والمشايات ودورات المياه العامة والجلسات العائلية وألعاب الأطفال ومواقف السيارات، وتعمل الأمانة على إعادة تأهيل مجموعة جديدة من الحدائق الواقعة داخل عدد من الأحياء بأنحاء المدينة حتى تكون متنفسات للسكان والزوار والمصطافين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,853
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,279
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,938
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,123

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة