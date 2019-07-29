أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية العطيف الفرعية شمال المحافظة، ومن خلال حملة نفذتها، العشوائيات المقامة على الأراضي الحكومية، واستعادت أكثر من 52 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل معتدين أقاموا عليها أشكالاً من التعديات غير النظامية بهدف الاستيلاء على الأراضي وتحويلها لملكيات خاصة. وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها، أن مراقبي الفرع رصدوا تعديات على الأراضي البيضاء بالمنطقة شملت أحواشاً وعقوماً ترابية، وغرفاً سكنية ، ومباني، وشبوكاً، وغرفاً من الصفيح، وأسوارًا أقيمت بشكلٍ عشوائي دون وجود تراخيص نظامية. وأكدت الأمانة أن أعمال التعدي والأشغال غير النظامية تسببت في تعطيل الحركة التنموية بالموقع؛ حيث إنه يتم إقامة التعديات على أراضٍ خصصت لجهات ستقدم خدمات تطويرية وخدمية، مبينةً أن الآليات البلدية تزيل التعديات على الأراضي البيضاء فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدي تخوله من استغلال الأراضي، وتوجه الفرق الرقابية الميدانية الإنذارات للمعتدين على الأراضي الحكومية بضرورة إخلائها قبل موعد الإزالة.

شاهد.. إزالة 52 ألف متر2 تعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بالطائف فهد العتيبي سبق 2019-07-29 أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية العطيف الفرعية شمال المحافظة، ومن خلال حملة نفذتها، العشوائيات المقامة على الأراضي الحكومية، واستعادت أكثر من 52 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل معتدين أقاموا عليها أشكالاً من التعديات غير النظامية بهدف الاستيلاء على الأراضي وتحويلها لملكيات خاصة.

وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها، أن مراقبي الفرع رصدوا تعديات على الأراضي البيضاء بالمنطقة شملت أحواشاً وعقوماً ترابية، وغرفاً سكنية ، ومباني، وشبوكاً، وغرفاً من الصفيح، وأسوارًا أقيمت بشكلٍ عشوائي دون وجود تراخيص نظامية.



وأكدت الأمانة أن أعمال التعدي والأشغال غير النظامية تسببت في تعطيل الحركة التنموية بالموقع؛ حيث إنه يتم إقامة التعديات على أراضٍ خصصت لجهات ستقدم خدمات تطويرية وخدمية، مبينةً أن الآليات البلدية تزيل التعديات على الأراضي البيضاء فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدي تخوله من استغلال الأراضي، وتوجه الفرق الرقابية الميدانية الإنذارات للمعتدين على الأراضي الحكومية بضرورة إخلائها قبل موعد الإزالة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 01:03 PM

شاهد.. إزالة 52 ألف متر2 تعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بالطائف أقيم عليها أحواش وعقوم ترابية وشبوك و"غرف صفيح" وأسوار وغيرها





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أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية العطيف الفرعية شمال المحافظة، ومن خلال حملة نفذتها، العشوائيات المقامة على الأراضي الحكومية، واستعادت أكثر من 52 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل معتدين أقاموا عليها أشكالاً من التعديات غير النظامية بهدف الاستيلاء على الأراضي وتحويلها لملكيات خاصة.

وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها، أن مراقبي الفرع رصدوا تعديات على الأراضي البيضاء بالمنطقة شملت أحواشاً وعقوماً ترابية، وغرفاً سكنية ، ومباني، وشبوكاً، وغرفاً من الصفيح، وأسوارًا أقيمت بشكلٍ عشوائي دون وجود تراخيص نظامية.



وأكدت الأمانة أن أعمال التعدي والأشغال غير النظامية تسببت في تعطيل الحركة التنموية بالموقع؛ حيث إنه يتم إقامة التعديات على أراضٍ خصصت لجهات ستقدم خدمات تطويرية وخدمية، مبينةً أن الآليات البلدية تزيل التعديات على الأراضي البيضاء فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدي تخوله من استغلال الأراضي، وتوجه الفرق الرقابية الميدانية الإنذارات للمعتدين على الأراضي الحكومية بضرورة إخلائها قبل موعد الإزالة.