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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"إيبولا" يودي بحياة ثاني ضحاياه في الكونجو

طفلة رضيعة عمرها 11 شهراً

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، بأن جمهورية الكونجو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام، بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأضافت أن حالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرًا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني الجمعة الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تعلن الكونجو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس (آب) 2018 في منطقة من البلاد، تعاني من عنف الميليشيات؛ مما عرقل جهود احتواء المرض.

فيروس كورونا الجديد

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"إيبولا" يودي بحياة ثاني ضحاياه في الكونجو
سبق

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، بأن جمهورية الكونجو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام، بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأضافت أن حالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرًا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني الجمعة الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تعلن الكونجو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس (آب) 2018 في منطقة من البلاد، تعاني من عنف الميليشيات؛ مما عرقل جهود احتواء المرض.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:36 PM

"إيبولا" يودي بحياة ثاني ضحاياه في الكونجو

طفلة رضيعة عمرها 11 شهراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، بأن جمهورية الكونجو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام، بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأضافت أن حالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرًا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني الجمعة الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تعلن الكونجو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس (آب) 2018 في منطقة من البلاد، تعاني من عنف الميليشيات؛ مما عرقل جهود احتواء المرض.

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