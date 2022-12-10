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حائل.. ضبط 118 عبوة أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية

مُصادرة بذور مجهولة المصدر وغير مسجلة بالوزارة

أسفرت الجولات التفتيشية لوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، عن ضبط كميات من المبيدات المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات من البذور مجهولة المصدر، بالعديد من المحلات الزراعية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس صلاح الحميدي، أن الجولات أسفرت عن ضبط 61 عبوة سماد منتهي الصلاحية، و53 مبيداً منتهي الصلاحية، و4 علب مبيد محظورة، بالإضافة إلى بذور مجهولة المصدر، وغير مسجلة في الوزارة.

وبيّن "الحميدي" أن الفِرَق التفتيشية أنهت إجراءات الضبط، وسترفع التقارير إلى لجان تطبيق العقوبات؛ وفق نظام البذور والتقاوي، ونظام الأسمدة والمخصبات الزراعية، ونظام المبيدات الزراعية واللائحة التنفيذية لكل منها.

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حائل.. ضبط 118 عبوة أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية
سبق

أسفرت الجولات التفتيشية لوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، عن ضبط كميات من المبيدات المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات من البذور مجهولة المصدر، بالعديد من المحلات الزراعية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس صلاح الحميدي، أن الجولات أسفرت عن ضبط 61 عبوة سماد منتهي الصلاحية، و53 مبيداً منتهي الصلاحية، و4 علب مبيد محظورة، بالإضافة إلى بذور مجهولة المصدر، وغير مسجلة في الوزارة.

وبيّن "الحميدي" أن الفِرَق التفتيشية أنهت إجراءات الضبط، وسترفع التقارير إلى لجان تطبيق العقوبات؛ وفق نظام البذور والتقاوي، ونظام الأسمدة والمخصبات الزراعية، ونظام المبيدات الزراعية واللائحة التنفيذية لكل منها.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
01:15 PM

حائل.. ضبط 118 عبوة أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية

مُصادرة بذور مجهولة المصدر وغير مسجلة بالوزارة

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خالد السليمي - حائل
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أسفرت الجولات التفتيشية لوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، عن ضبط كميات من المبيدات المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات من البذور مجهولة المصدر، بالعديد من المحلات الزراعية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس صلاح الحميدي، أن الجولات أسفرت عن ضبط 61 عبوة سماد منتهي الصلاحية، و53 مبيداً منتهي الصلاحية، و4 علب مبيد محظورة، بالإضافة إلى بذور مجهولة المصدر، وغير مسجلة في الوزارة.

وبيّن "الحميدي" أن الفِرَق التفتيشية أنهت إجراءات الضبط، وسترفع التقارير إلى لجان تطبيق العقوبات؛ وفق نظام البذور والتقاوي، ونظام الأسمدة والمخصبات الزراعية، ونظام المبيدات الزراعية واللائحة التنفيذية لكل منها.

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