صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله - من القبض على قائد مركبة، قام عمداً بصدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة ، وتوثيق لحظة فعله الإجرامي بإتلاف الممتلكات العامة، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .

شرطة القصيم : القبض على قائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله - من القبض على قائد مركبة، قام عمداً بصدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة ، وتوثيق لحظة فعله الإجرامي بإتلاف الممتلكات العامة، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 03:12 AM

شرطة القصيم : القبض على قائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة





A A A





1 مشاركة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله - من القبض على قائد مركبة، قام عمداً بصدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة ، وتوثيق لحظة فعله الإجرامي بإتلاف الممتلكات العامة، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .