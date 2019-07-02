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"العمل" توافق على توقيع جمعية البيئة اتفاقية مع الأمم المتحدة

ما جعلها ترتقي إلى مصاف الجمعيات الدولية لأداء رسالتها

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توقيع جمعية البيئة السعودية اتفاقية مع الأمم المتحدة للبيئة، لتصبح بذلك أول جمعية على مستوى المملكة والعالم العربي، توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة للبيئة، لترتقي بذلك إلى مصاف الجمعيات الدولية.

أوضحت ذلك مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبوراس، المراجعة والمدققة لتقرير البيئة العالمي في اللجنة العليا وممثلة غرب آسيا والمرشحة من الأمم المتحدة للبيئة كخبيرة دولية في مراجعة تقرير البيئة العالمي في نسخته السادسة حيث تم الموافقة على ترشيحها بأمر سامٍ كريم.

وقالت "أبو راس" إن جمعية البيئة السعودية تحقق بذلك أحد أهدافها الإستراتيجية للوصول إلى مصاف الجمعيات الدولية على مستوى الجمعيات العربية والجمعيات السعودية لخدمة العمل البيئي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العمل" توافق على توقيع جمعية البيئة اتفاقية مع الأمم المتحدة
سبق

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توقيع جمعية البيئة السعودية اتفاقية مع الأمم المتحدة للبيئة، لتصبح بذلك أول جمعية على مستوى المملكة والعالم العربي، توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة للبيئة، لترتقي بذلك إلى مصاف الجمعيات الدولية.

أوضحت ذلك مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبوراس، المراجعة والمدققة لتقرير البيئة العالمي في اللجنة العليا وممثلة غرب آسيا والمرشحة من الأمم المتحدة للبيئة كخبيرة دولية في مراجعة تقرير البيئة العالمي في نسخته السادسة حيث تم الموافقة على ترشيحها بأمر سامٍ كريم.

وقالت "أبو راس" إن جمعية البيئة السعودية تحقق بذلك أحد أهدافها الإستراتيجية للوصول إلى مصاف الجمعيات الدولية على مستوى الجمعيات العربية والجمعيات السعودية لخدمة العمل البيئي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
12:49 AM

"العمل" توافق على توقيع جمعية البيئة اتفاقية مع الأمم المتحدة

ما جعلها ترتقي إلى مصاف الجمعيات الدولية لأداء رسالتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توقيع جمعية البيئة السعودية اتفاقية مع الأمم المتحدة للبيئة، لتصبح بذلك أول جمعية على مستوى المملكة والعالم العربي، توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة للبيئة، لترتقي بذلك إلى مصاف الجمعيات الدولية.

أوضحت ذلك مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبوراس، المراجعة والمدققة لتقرير البيئة العالمي في اللجنة العليا وممثلة غرب آسيا والمرشحة من الأمم المتحدة للبيئة كخبيرة دولية في مراجعة تقرير البيئة العالمي في نسخته السادسة حيث تم الموافقة على ترشيحها بأمر سامٍ كريم.

وقالت "أبو راس" إن جمعية البيئة السعودية تحقق بذلك أحد أهدافها الإستراتيجية للوصول إلى مصاف الجمعيات الدولية على مستوى الجمعيات العربية والجمعيات السعودية لخدمة العمل البيئي.

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