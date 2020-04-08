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بلجيكا تسجل 205 حالات وفاة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ23403 حالات

سجلت بلجيكا اليوم 205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية، بأن عدد الوفيات بالفيروس يرتفع إلى 2240 حالة.

وذكرت أنها سجلت 1209 حالات إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 23403 حالات.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا تسجل 205 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجلت بلجيكا اليوم 205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية، بأن عدد الوفيات بالفيروس يرتفع إلى 2240 حالة.

وذكرت أنها سجلت 1209 حالات إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 23403 حالات.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:36 PM

بلجيكا تسجل 205 حالات وفاة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ23403 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلجيكا اليوم 205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية، بأن عدد الوفيات بالفيروس يرتفع إلى 2240 حالة.

وذكرت أنها سجلت 1209 حالات إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 23403 حالات.

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