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"السديس" يوجِّه بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه في المرحلة المقبلة

شدَّد على ضرورة العمل بكل جهد وتكثيف الاحترازات للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالات الرئاسة بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية المعدة للمسجد الحرام ومرافقه خلال الفترة المقبلة.

وشدَّد "السديس" على ضرورة العمل بكل جهد، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لتأدية المهام المناطة بالجميع وفق التوجيهات؛ للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة. مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الحرمين الشريفين، والخدمات المقدَّمة فيهما لمرتاديهما.

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"السديس" يوجِّه بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه في المرحلة المقبلة
سبق

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالات الرئاسة بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية المعدة للمسجد الحرام ومرافقه خلال الفترة المقبلة.

وشدَّد "السديس" على ضرورة العمل بكل جهد، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لتأدية المهام المناطة بالجميع وفق التوجيهات؛ للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة. مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الحرمين الشريفين، والخدمات المقدَّمة فيهما لمرتاديهما.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
09:46 PM

"السديس" يوجِّه بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه في المرحلة المقبلة

شدَّد على ضرورة العمل بكل جهد وتكثيف الاحترازات للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالات الرئاسة بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية المعدة للمسجد الحرام ومرافقه خلال الفترة المقبلة.

وشدَّد "السديس" على ضرورة العمل بكل جهد، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لتأدية المهام المناطة بالجميع وفق التوجيهات؛ للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة. مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الحرمين الشريفين، والخدمات المقدَّمة فيهما لمرتاديهما.

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