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الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة النقل واللوجستيات عن التزامها بمواعيد الشحن الجوي

يأتي ذلك لالتزامها بدقة المواعيد في نقل وتسليم الشحنات أثناء جائحة كورونا

حصدت شركة الخطوط السعودية للشحن جائزة On-Time Hero ضمن جوائز النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط لعام 2021م، وذلك لالتزامها بدقة المواعيد في نقل وتسليم الشحنات أثناء جائحة كورونا، وجرى الإعلان عن الجائزة بمدينة دبي في الحفل الذي نظمته المنصة الرقمية TLME المختصة بصناعة الخدمات اللوجستية بحضور الشركات المشاركة والمهتمين بقطاع النقل الجوي.
وجاء اختيار السعودية للشحن نظير الالتزام الذي أظهرته الشركة خلال جائحة كورونا عند نقل وتسليم الشحنات حول العالم في الوقت الذي عانى فيه قطاع الطيران من تعليق لرحلات المسافرين وتوقف طائرات الركاب باستثناء الشحن الجوي الذي واصل نشاطه للمساهمة في الحد من تداعيات الجائحة.

وتعليقاً على الجائزة، أوضح الرئيس التنفيذي تيدي زيبتز قائلاً: "إن هذا التكريم جاء ليؤكد مدى الدور الكبير والحيوي الذي قامت به الشركة خلال الجائحة من تسخير لكافة قدراتها اللوجستية والعمل بأقصى طاقة تشغيلية مع الالتزام التام بمواعيد نقل الشحنات الذي كان عاملاً مهمًا من عوامل نجاح مهامنا لنقل البضائع والشحنات إلى جميع وجهاتنا العالمية فعلى الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الطيران بسبب الجائحة إلا أننا كنا في سباق مع الزمن للوصول إلى معدلات تشغيلية تواكب طبيعة المرحلة التي يعيشها العالم.
واختتم رئيس الشركة تصريحه بالقول، لدينا دور كبير منتظر للمساهمة في تطلعات المملكة نحو تعزيز عمليات الشحن والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وهو أمر يدركه الجميع داخل منظومة الشركة نظرًا لما تمتاز به المملكة من موقع جغرافي يؤهلها لتكون منصة لوجستية عالمية ومركزًا للبضائع والشحنات في السنوات القليلة القادمة.

وكانت السعودية للشحن قد أعلنت منذ ظهور جائحة كورونا عن العديد من التدابير لضمان استمرار عمليات الشحن بكفاءة عالية وتقديم الخدمات اللوجستية، ومنها زيادة رحلات الشحن إلى العديد من الوجهات والأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت تقاريرها التشغيلية عن نقل أكثر من 500 ألف طن من الشحنات والبضائع الضرورية للحياة على متن أكثر من 6000 رحلة شحن، وذلك للمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتوفرها بشكل طبيعي ومتواصل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة النقل واللوجستيات عن التزامها بمواعيد الشحن الجوي
سبق

حصدت شركة الخطوط السعودية للشحن جائزة On-Time Hero ضمن جوائز النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط لعام 2021م، وذلك لالتزامها بدقة المواعيد في نقل وتسليم الشحنات أثناء جائحة كورونا، وجرى الإعلان عن الجائزة بمدينة دبي في الحفل الذي نظمته المنصة الرقمية TLME المختصة بصناعة الخدمات اللوجستية بحضور الشركات المشاركة والمهتمين بقطاع النقل الجوي.
وجاء اختيار السعودية للشحن نظير الالتزام الذي أظهرته الشركة خلال جائحة كورونا عند نقل وتسليم الشحنات حول العالم في الوقت الذي عانى فيه قطاع الطيران من تعليق لرحلات المسافرين وتوقف طائرات الركاب باستثناء الشحن الجوي الذي واصل نشاطه للمساهمة في الحد من تداعيات الجائحة.

وتعليقاً على الجائزة، أوضح الرئيس التنفيذي تيدي زيبتز قائلاً: "إن هذا التكريم جاء ليؤكد مدى الدور الكبير والحيوي الذي قامت به الشركة خلال الجائحة من تسخير لكافة قدراتها اللوجستية والعمل بأقصى طاقة تشغيلية مع الالتزام التام بمواعيد نقل الشحنات الذي كان عاملاً مهمًا من عوامل نجاح مهامنا لنقل البضائع والشحنات إلى جميع وجهاتنا العالمية فعلى الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الطيران بسبب الجائحة إلا أننا كنا في سباق مع الزمن للوصول إلى معدلات تشغيلية تواكب طبيعة المرحلة التي يعيشها العالم.
واختتم رئيس الشركة تصريحه بالقول، لدينا دور كبير منتظر للمساهمة في تطلعات المملكة نحو تعزيز عمليات الشحن والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وهو أمر يدركه الجميع داخل منظومة الشركة نظرًا لما تمتاز به المملكة من موقع جغرافي يؤهلها لتكون منصة لوجستية عالمية ومركزًا للبضائع والشحنات في السنوات القليلة القادمة.

وكانت السعودية للشحن قد أعلنت منذ ظهور جائحة كورونا عن العديد من التدابير لضمان استمرار عمليات الشحن بكفاءة عالية وتقديم الخدمات اللوجستية، ومنها زيادة رحلات الشحن إلى العديد من الوجهات والأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت تقاريرها التشغيلية عن نقل أكثر من 500 ألف طن من الشحنات والبضائع الضرورية للحياة على متن أكثر من 6000 رحلة شحن، وذلك للمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتوفرها بشكل طبيعي ومتواصل.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
02:36 PM

الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة النقل واللوجستيات عن التزامها بمواعيد الشحن الجوي

يأتي ذلك لالتزامها بدقة المواعيد في نقل وتسليم الشحنات أثناء جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصدت شركة الخطوط السعودية للشحن جائزة On-Time Hero ضمن جوائز النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط لعام 2021م، وذلك لالتزامها بدقة المواعيد في نقل وتسليم الشحنات أثناء جائحة كورونا، وجرى الإعلان عن الجائزة بمدينة دبي في الحفل الذي نظمته المنصة الرقمية TLME المختصة بصناعة الخدمات اللوجستية بحضور الشركات المشاركة والمهتمين بقطاع النقل الجوي.
وجاء اختيار السعودية للشحن نظير الالتزام الذي أظهرته الشركة خلال جائحة كورونا عند نقل وتسليم الشحنات حول العالم في الوقت الذي عانى فيه قطاع الطيران من تعليق لرحلات المسافرين وتوقف طائرات الركاب باستثناء الشحن الجوي الذي واصل نشاطه للمساهمة في الحد من تداعيات الجائحة.

وتعليقاً على الجائزة، أوضح الرئيس التنفيذي تيدي زيبتز قائلاً: "إن هذا التكريم جاء ليؤكد مدى الدور الكبير والحيوي الذي قامت به الشركة خلال الجائحة من تسخير لكافة قدراتها اللوجستية والعمل بأقصى طاقة تشغيلية مع الالتزام التام بمواعيد نقل الشحنات الذي كان عاملاً مهمًا من عوامل نجاح مهامنا لنقل البضائع والشحنات إلى جميع وجهاتنا العالمية فعلى الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الطيران بسبب الجائحة إلا أننا كنا في سباق مع الزمن للوصول إلى معدلات تشغيلية تواكب طبيعة المرحلة التي يعيشها العالم.
واختتم رئيس الشركة تصريحه بالقول، لدينا دور كبير منتظر للمساهمة في تطلعات المملكة نحو تعزيز عمليات الشحن والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وهو أمر يدركه الجميع داخل منظومة الشركة نظرًا لما تمتاز به المملكة من موقع جغرافي يؤهلها لتكون منصة لوجستية عالمية ومركزًا للبضائع والشحنات في السنوات القليلة القادمة.

وكانت السعودية للشحن قد أعلنت منذ ظهور جائحة كورونا عن العديد من التدابير لضمان استمرار عمليات الشحن بكفاءة عالية وتقديم الخدمات اللوجستية، ومنها زيادة رحلات الشحن إلى العديد من الوجهات والأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت تقاريرها التشغيلية عن نقل أكثر من 500 ألف طن من الشحنات والبضائع الضرورية للحياة على متن أكثر من 6000 رحلة شحن، وذلك للمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتوفرها بشكل طبيعي ومتواصل.

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