"العرفج": السعودية في القمة.. ومحمد بن سلمان "جَاء يَطل وغَلَب الكُل"

قال: القادمة في المملكة والسر في الرقم "20".. ونبشركم "الخير قادم"

عن قمة العشرين و"أيام كوريا واليابان" يؤكد الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن العرفج أن السعودية وصلت إلى القمة بالعَمل والهمّة، وقد بَدَأَت مِن هَذه النَّظريَّة قَبل عِشرين عاماً، وفي تلك القمة، كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قمّة القِمَم، وانطَبَق عَليهِ المَثَل القَائِل: (جَاء يَطل وغَلَب الكُل).

السعودية في القمة

وفي مقاله "العمل والهمّة.. جعلتا السعودية في القمة" بصحيفة "المدينة"، يقول العرفج: "يَقول المَثَل اليَابَاني: (مَن يُريد التَّسلُّق للمَعَالِي، فعَليهِ أَنْ يَصنَع سلَّمه بيَده).. وهَذا مَا حَدَث مَع المَملَكَة، حِينَ انضمَّت إلَى قمّة العِشرين، ولَكُم أَنْ تَتخيَّلوا هَذه الأَرقَام، التي تُشبه الأَرقَام المُميَّزَة فِي لَوحاتِ السيَّارَات.. لقَد انضمَّت المَمَلَكَة قَبل عِشرين عَاماً، ومُنذ ذَلك الوَقت؛ وهي تَعمل عَلَى استضَافة هَذه القمّة، حَتَّى وَصلَنَا إلَى المَقولَة التَّالية: (بَعد عِشرين سَنَة، المَمَلَكَة تَستَضيف قمّة العِشرين، فِي عَام 2020)".

جَاء يَطل وغَلَب الكُل

ويرصد العرفج الحضور المهيب لسمو الأمير محمد بن سلمان، ويقول: "الآن، عُدنَا مِن اليَابَان، وقَد كَانَت المَمَلَكَة نجمة الحضُور، وكَان سمو وَلي العَهد، الأَمير الشَّاب المُلهم، "محمد بن سلمان"، قمّة القِمَم، وانطَبَق عَليهِ المَثَل القَائِل: (جَاء يَطل وغَلَب الكُل).. جِئنَا مِن اليَابَان، ومِن كُوريَا الجَنوبيَّة، وإذَا كَان "أنيس منصور" يَقول: (فِي صَالون العَقَّاد كَانَت لَنَا أيَّام)، فأَنَا أَقول: (فِي كُوريا واليَابَان، كَانَت لَنَا أَيَّام وأَحلَام).. فعَلَى مُستَوَى القمّة، تَنَاقَلَت وكَالَات الأَخبَار، ذَلك الحضُور المَهيب، لسمو وَلي العَهد، فهُنَاك قمّة العِشرين، التي كَان هو نجمها، وهُنَاك قِمَم أُخرَى عَلَى هَامِش المُنتَدَى، مِثل القمّة السّعوديَّة الأَمريكيَّة، والسّعوديَّة اليَابَانيَّة، والسّعوديَّة الصِّينيَّة، والسّعوديَّة الهِنديَّة، وبَقية شَجرة القِمَم المُبَارَكَة، فِي العَمَلِ والإنجَاز.. وقَبل اليَابَان، كَانَت هُنَاك قمّة فِي كُوريَا الجَنوبيَّة، حَمَلَت أَبعَادًا مُتعدِّدة، مِنها البُعد الاقتصَادِي، والتّجَاري، والثَّقَافِي.. إنَّها مُلتَقيَات بمَذاقِ "سَامسُونج وهُوندَاي وكِيَا"، والبَقيَّة البَاقيَّة مِن الشَّركَات؛ التي تَفرض نَفسهَا -بقوَّةٍ- عَلَى أَرض الوَاقِع".

لقاء الأصدقاء

وعلى عادته يرصد العرفج أجواء الحدث وكواليسه، ويقول: "فِي اليَابَان وكُوريا؛ كَانَت المسَاحَة مُتّسعة وعَامِرَة باللِّقَاءَات، مَع أَصدِقَائي وأَسَاتِذَتِي، الذين أَرَاهُم فِي مِثل هَذه الرَّحلَات، أَكثَر مِن رُؤيتهم فِي أيَّامِنَا العَادية، وأَعني بِهم: أَسَاتذتي خالد المالك، والدكتور عثمان الصيني، والدكتور فهد آل عقران، والدكتور خالد الغامدي، والدكتور أسامة النصار، والدكتور عبدالله المغلوث، وعبدالرحمن الراشد، وجميل الذيابي، وسلمان الدوسري، وتركي الصهيل، وعلي الحديثي، وعبدالرحمن الطريري، وخالد الراجحي، ومحمد الحارثي، وفضل البوعنين، ومحمد العنقري، وأمل الهزَّاني، وعلي الحازمي، وخالد بوعلي.. وإذَا نَسيت فلَن أَنسَى؛ مَعَالِي الأُستَاذ عبدالله الحسين، وعضوان الأحمري، وحمد المحمود، ومنصور الغامدي، وناصر التركي، وفيصل عبَّاس، وغسَّان شربل... إلخ.. والعَفو والسَّمَاح؛ مِن الذين ذَهبوا مِن ذَاكرتي؛ أَثنَاء كِتَابة هَذَا المَقَال، ولَكنَّهم دَائِمًا فِي العَقلِ والقَلْب".

الخير قادم

ويبشر العرفج مواطني المملكة بقدوم الكثير من الخير، ويقول: "وَن أَنسَى -أيضًا- الحوَار المُطوَّل؛ الذي جَمعَنَا بمَعَالي الوزرَاء: الدّكتور ماجد القصبي، وعادل الجبير، وتركي الشبانة، حَيثُ دَار حَديث حَول العَمَلِ والأَمَل، وتَحسين المَزَاج العَام فِي السّعوديَّة؛ لاستقبَال الاستثمَار، وإعَادة النَّظَر فِي الرّسُوم، وتَمكين المَرأَة.. وبَشَّرنا مَعَالي الوزرَاء؛ بأنَّ المُستقبَل يَحمِلُ فِي بَطنه؛ الكَثير مِن الخَيرَاتِ والبَركَات، للوَطَن والمُوَاطِن".

مقاطع السّوشيَال مِيديَا

ويضيف العرفج: "دَعوني أَشكُر أَصحَاب القَرَار، الذين اختَارونَا "فيصل العبدالكريم وأنا"، كمُمثِّلين لقطَاع السّوشيَال مِيديَا، وهَذه الثِّقَة هي مَحل تَقديري؛ أَنَا وأَخِي فيصل، والحَمدُ لله، أَنَّ المَقَاطِع التي أَرسلنَاهَا عَن القمّة، وَجدَت الصَّدَى الكَبير، والانتشَار الغَفير".

العَمل والهمّة

وينهي العرفج قائلاً: "يَقول المَثَل اليَابَاني: (العَمل والهمّة يُوصلَانك إلَى القمّة).. وأَنَا أَقول: (إنَّ السّعوديَّة؛ بَدَأَت مِن هَذه النَّظريَّة قَبل عِشرين عاماً، وهَا هي الآن، بَعد كُلّ هَذه السِّنين، تَصل إلَى تَنظيم قمّة العِشرين، فِي عَام 2020).. الله، الله.. مَا أَجمَل العَملَ إذَا اقتَرَن بالهمّة.. ومَا أَقوَى الهمّةَ إذَا سَارت وفق رُؤية".