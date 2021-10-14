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ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة

"التجارة": تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أنه خلال جولاتنها الرقابية في مستودعات الإنارة بالوقوف على مستودعان بجدة تم ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري واشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات.

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ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أنه خلال جولاتنها الرقابية في مستودعات الإنارة بالوقوف على مستودعان بجدة تم ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري واشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
03:47 PM

ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة

"التجارة": تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أنه خلال جولاتنها الرقابية في مستودعات الإنارة بالوقوف على مستودعان بجدة تم ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري واشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات.

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