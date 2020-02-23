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"جنودنا يريدون العودة".. "ترامب" مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع "طالبان"

رهن إتمامه بالتزام الحركة بالهدنة المطبَّقة حاليًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه سيوقِّع اتفاق سلام مع حركة طالبان في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان المستمرة منذ 18 عامًا.

وردًّا على أسئلة صحفيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية، تستمر يومين، قال "ترامب": "نعم، سأضع اسمي على الوثيقة"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يحدد "ترامب" نوع الاتفاق الذي هو على استعداد لتوقيعه إلا أنه أشار إلى أن القرارات تعتمد على التقدُّم الذي يتحقق خلال الهدنة الأولية المطبَّقة حاليًا.

وأضاف: "أريد أن أرى كيف ستكون الهدنة خلال الأسبوع. وإذا نجحت خلال الأيام القليلة المقبلة سأضع اسمي على الاتفاق. حان وقت عودة الجنود إلى وطنهم، وهم يريدون التوقف".

وتأتي تصريحاته بعد بدء هدنة مؤقتة في أفغانستان أمس السبت، وموافقة طالبان والولايات المتحدة والقوات الأفغانية على "خفض العنف" لمدة أسبوع.

ترامب طالبان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جنودنا يريدون العودة".. "ترامب" مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع "طالبان"
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه سيوقِّع اتفاق سلام مع حركة طالبان في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان المستمرة منذ 18 عامًا.

وردًّا على أسئلة صحفيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية، تستمر يومين، قال "ترامب": "نعم، سأضع اسمي على الوثيقة"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يحدد "ترامب" نوع الاتفاق الذي هو على استعداد لتوقيعه إلا أنه أشار إلى أن القرارات تعتمد على التقدُّم الذي يتحقق خلال الهدنة الأولية المطبَّقة حاليًا.

وأضاف: "أريد أن أرى كيف ستكون الهدنة خلال الأسبوع. وإذا نجحت خلال الأيام القليلة المقبلة سأضع اسمي على الاتفاق. حان وقت عودة الجنود إلى وطنهم، وهم يريدون التوقف".

وتأتي تصريحاته بعد بدء هدنة مؤقتة في أفغانستان أمس السبت، وموافقة طالبان والولايات المتحدة والقوات الأفغانية على "خفض العنف" لمدة أسبوع.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:25 PM

"جنودنا يريدون العودة".. "ترامب" مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع "طالبان"

رهن إتمامه بالتزام الحركة بالهدنة المطبَّقة حاليًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه سيوقِّع اتفاق سلام مع حركة طالبان في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان المستمرة منذ 18 عامًا.

وردًّا على أسئلة صحفيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية، تستمر يومين، قال "ترامب": "نعم، سأضع اسمي على الوثيقة"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يحدد "ترامب" نوع الاتفاق الذي هو على استعداد لتوقيعه إلا أنه أشار إلى أن القرارات تعتمد على التقدُّم الذي يتحقق خلال الهدنة الأولية المطبَّقة حاليًا.

وأضاف: "أريد أن أرى كيف ستكون الهدنة خلال الأسبوع. وإذا نجحت خلال الأيام القليلة المقبلة سأضع اسمي على الاتفاق. حان وقت عودة الجنود إلى وطنهم، وهم يريدون التوقف".

وتأتي تصريحاته بعد بدء هدنة مؤقتة في أفغانستان أمس السبت، وموافقة طالبان والولايات المتحدة والقوات الأفغانية على "خفض العنف" لمدة أسبوع.

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