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انقلاب ميانمار .. الجيش يغلق المجال الجوي للبلاد حتى نهاية مايو

يشمل القرار إلغاء الرحلات الإنسانية

أغلق الجيش في ميانمار، اليوم (الثلاثاء)، المطار الدولي في العاصمة يانجون، بعد يوم على الانقلاب الذي شهدته البلاد.

ونقلت "رويترز" عن مدير مطار يانجون فون ماينت، أن ميانمار أغلقت المطار الدولي في المدينة، وهو المطار الرئيسي؛ ما يعني إغلاق المجال الجوي للبلاد.

من ناحيتها، أوضحت صحيفة "ميانمار تايمز"، أن الجيش ألغى الإذن بالهبوط والإقلاع للرحلات كافة، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، حتى الواحد والثلاثين من مايو المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انقلاب ميانمار .. الجيش يغلق المجال الجوي للبلاد حتى نهاية مايو
سبق

أغلق الجيش في ميانمار، اليوم (الثلاثاء)، المطار الدولي في العاصمة يانجون، بعد يوم على الانقلاب الذي شهدته البلاد.

ونقلت "رويترز" عن مدير مطار يانجون فون ماينت، أن ميانمار أغلقت المطار الدولي في المدينة، وهو المطار الرئيسي؛ ما يعني إغلاق المجال الجوي للبلاد.

من ناحيتها، أوضحت صحيفة "ميانمار تايمز"، أن الجيش ألغى الإذن بالهبوط والإقلاع للرحلات كافة، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، حتى الواحد والثلاثين من مايو المقبل.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
04:05 PM

انقلاب ميانمار .. الجيش يغلق المجال الجوي للبلاد حتى نهاية مايو

يشمل القرار إلغاء الرحلات الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,904

أغلق الجيش في ميانمار، اليوم (الثلاثاء)، المطار الدولي في العاصمة يانجون، بعد يوم على الانقلاب الذي شهدته البلاد.

ونقلت "رويترز" عن مدير مطار يانجون فون ماينت، أن ميانمار أغلقت المطار الدولي في المدينة، وهو المطار الرئيسي؛ ما يعني إغلاق المجال الجوي للبلاد.

من ناحيتها، أوضحت صحيفة "ميانمار تايمز"، أن الجيش ألغى الإذن بالهبوط والإقلاع للرحلات كافة، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، حتى الواحد والثلاثين من مايو المقبل.

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