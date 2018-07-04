"أمير الحدود الشمالية" يشكّل مجلس التنمية السياحية بالمنطقة

برئاسته وعضوية 19 من الجهات الحكومية المرتبطة بالقطاع السياحي

اعتمد أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، تشكيل مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برئاسته، وعضوية 19 عضواً يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.

ووجّه الأمير فيصل بن خالد -رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس- بترشيح أعضاء لجان التنمية السياحية في المحافظات والرفع لسموه للاعتماد.

ويسعى مجلس التنمية السياحية بالحدود الشمالية إلى توحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية، ورفع حالة التنسيق بين الهيئة وشركائها من القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم وتشجيع البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بالنشاط السياحي وكذلك توظيف المواقع التاريخية بمنطقة الحدود الشمالية، وتنشيط الحركة السياحية وتطوير قطاع الإيواء السياحي، ومشاريع الهيئة للعناية بالتراث والآثار والمتاحف والفعاليات والبرامج المتعلقة بها.

ويعمل المجلس على وضع وإقرار خطة التنمية السياحية ومتابعة تنفيذها، وتحديد أولويات البرامج والمشروعات السياحية والتنسيق مع الجهات المعنية وخططها لتطوير القطاع السياحي، إضافة إلى اعتماد البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات السياحية.