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مركز الملك سلمان يدشن مشروع دعم الفئات المحتاجة خلال الشتاء في لبنان

بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في العاصمة بيروت مشروع "دعم الفئات المحتاجة في لبنان خلال فصل الشتاء".

وقام المركز بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية بتوزيع حصص شتوية وبطانيات كبيرة على 685 عائلة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت.

وسيتم خلال المشروع دعم 4000 عائلة في جميع المناطق اللبنانية من كل الفئات.

مركز الملك لبنان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الشتاء جمعية الغنى الخيرية توزيع حصص شتوية وبطانيات كبيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان يدشن مشروع دعم الفئات المحتاجة خلال الشتاء في لبنان
سبق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في العاصمة بيروت مشروع "دعم الفئات المحتاجة في لبنان خلال فصل الشتاء".

وقام المركز بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية بتوزيع حصص شتوية وبطانيات كبيرة على 685 عائلة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت.

وسيتم خلال المشروع دعم 4000 عائلة في جميع المناطق اللبنانية من كل الفئات.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:42 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
07:59 PM

مركز الملك سلمان يدشن مشروع دعم الفئات المحتاجة خلال الشتاء في لبنان

بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
2
162

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في العاصمة بيروت مشروع "دعم الفئات المحتاجة في لبنان خلال فصل الشتاء".

وقام المركز بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية بتوزيع حصص شتوية وبطانيات كبيرة على 685 عائلة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت.

وسيتم خلال المشروع دعم 4000 عائلة في جميع المناطق اللبنانية من كل الفئات.

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