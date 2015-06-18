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موقع قطري يثير غضب السعوديين بتغريدة مسيئة للخارجية

حذفها دون اعتذار عما جاء فيها

في سقطة مهنية وأخلاقية، أقدم موقع "عربي بوست" الممول قطرياً، من خلال حسابه على "تويتر" إلى كتابة تغريدة مسيئة تعليقاً على إنفوجرافيك نشرته الخارجية السعودية بعنوان "الإخوان المسلمون: تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار".

وبعد اشتعال غضب المغردين، وهجومهم على ما أقدم عليه مسيرو الموقع، سارع الحساب القطري إلى حذف التغريدة دون اعتذار عما جاء فيها من إساءة وسقوط مهني وأخلاقي.

ويُعد "عربي بوست" الذي أنشأه مدير عام "الجزيرة" الأسبق وضاح خنفر، أحد الأذرع القطرية الإعلامية، ويقع مقره في إسطنبول بتركيا، وكان يُعرف سابقاً باسم "هافينغتون بوست عربي"، قبل أن تفض "هافينغتون بوست" العالمية الشراكة بعد انكشاف اتجاهات الموقع، وتنفيذه لأجندة قطر الإعلامية، وابتعاده عن المهنية والموضوعية خاصة فيما يتعلق بالشأنين السعودي والإماراتي.

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موقع قطري يثير غضب السعوديين بتغريدة مسيئة للخارجية
سبق

في سقطة مهنية وأخلاقية، أقدم موقع "عربي بوست" الممول قطرياً، من خلال حسابه على "تويتر" إلى كتابة تغريدة مسيئة تعليقاً على إنفوجرافيك نشرته الخارجية السعودية بعنوان "الإخوان المسلمون: تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار".

وبعد اشتعال غضب المغردين، وهجومهم على ما أقدم عليه مسيرو الموقع، سارع الحساب القطري إلى حذف التغريدة دون اعتذار عما جاء فيها من إساءة وسقوط مهني وأخلاقي.

ويُعد "عربي بوست" الذي أنشأه مدير عام "الجزيرة" الأسبق وضاح خنفر، أحد الأذرع القطرية الإعلامية، ويقع مقره في إسطنبول بتركيا، وكان يُعرف سابقاً باسم "هافينغتون بوست عربي"، قبل أن تفض "هافينغتون بوست" العالمية الشراكة بعد انكشاف اتجاهات الموقع، وتنفيذه لأجندة قطر الإعلامية، وابتعاده عن المهنية والموضوعية خاصة فيما يتعلق بالشأنين السعودي والإماراتي.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
04:35 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
05:19 PM

موقع قطري يثير غضب السعوديين بتغريدة مسيئة للخارجية

حذفها دون اعتذار عما جاء فيها

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
10,375

في سقطة مهنية وأخلاقية، أقدم موقع "عربي بوست" الممول قطرياً، من خلال حسابه على "تويتر" إلى كتابة تغريدة مسيئة تعليقاً على إنفوجرافيك نشرته الخارجية السعودية بعنوان "الإخوان المسلمون: تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار".

وبعد اشتعال غضب المغردين، وهجومهم على ما أقدم عليه مسيرو الموقع، سارع الحساب القطري إلى حذف التغريدة دون اعتذار عما جاء فيها من إساءة وسقوط مهني وأخلاقي.

ويُعد "عربي بوست" الذي أنشأه مدير عام "الجزيرة" الأسبق وضاح خنفر، أحد الأذرع القطرية الإعلامية، ويقع مقره في إسطنبول بتركيا، وكان يُعرف سابقاً باسم "هافينغتون بوست عربي"، قبل أن تفض "هافينغتون بوست" العالمية الشراكة بعد انكشاف اتجاهات الموقع، وتنفيذه لأجندة قطر الإعلامية، وابتعاده عن المهنية والموضوعية خاصة فيما يتعلق بالشأنين السعودي والإماراتي.

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