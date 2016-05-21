تدشين برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين بكوريا

يستهدف هذا العام أكثر من أربعين ألف صائم بالبلاد

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1440هـ، الذي تنفّذه الوزارة في جمهورية كوريا، وذلك بمقر المركز الإسلامي بمدينة سيئول ومسجد بوسان، بحضور وتشريف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا رياض بن أحمد المباركي، ورئيس اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور حسين كيم، وموفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة الشيخ محمود الدوسري، ومنسق البرنامج بالوزارة أحمد بن موسى الحربي، وعدد من السفراء والشخصيات الإسلامية.

وعقب مراسم التدشين للبرنامج الذي يستهدف هذا العام أكثر من أربعين ألف صائم في كوريا، نوه السفير المباركي إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مشيرًا إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو امتداد لما توليه المملكة من عناية بالأقليات المسلمة بالعالم.

ورفع شكره وعظيم امتنانه للقيادة الرشيدة التي سخّرت كل الإمكانات والسبل لإنجاح أعمال الخير في مختلف دول العالم، منوهًا إلى الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه ثمن رئيس اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور حسين كيم، الدعم المتواصل لمسلمي كوريا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مؤكدًا أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي وشريانه النابض بالحياة، والمسلمون يقدرون دورها الكبير والمحوري في خدمة قضاياهم.

وثمن "كيم" البرامج التي تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية في كوريا في شهر رمضان، والتي تساهم في ربط المسلمين بعلماء ودعاة المملكة التي تعلمنا منها الوسطية والاعتدال ومحبة الخير ونشر السلام والألفة.

فيما وصف إمام وخطيب المركز الإسلامي بسيئول الدكتور عبدالرحمن لي، البرنامج بحلقة الوصل والصلة بين الشعوب المسلمة في بلاد الأقليات وبلدهم الأصلي السعودية، التي تهفو قلوبهم لها، لافتًا إلى أن هذه العطاءات غير مستغربة على خادم الحرمين الشريفين الذي يعيش في وجدان كل المسلمين في العالم.

إثر ذلك تناول الجميع طعام الإفطار والألسن تلهج بصادق الدعاء والثناء بأن يحفظ الله المملكة حكومةً وشعبًا، وأن يديم أمنها ورخاءها واستقرارها، كما قام السفير بجولة على مرافق المركز الإسلامي الذي يضمّ بين جنباته مدرسة الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - واطلع على مرافقها وأقسامها والتقى بالمعلمين فيها واستمع لشرح مفصل عما تقدمه من خدمات للجالية المسلمة في كوريا.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تواصل تدشين مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية التمور في 25 دولة حول العالم، ويصاحب هذه المشاريع برامج توعوية وإرشادية تلامس حاجة المسلمين في هذا الشهر الكريم يقدمها نخبة من دعاتها، إلى جانب إمامتهم للمصلين بصلاتَي التراويح والقيام طيلة شهر رمضان المبارك.