النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحياة الفطرية" توضح حقيقة مقطع نمر سد وادي ضرك

كشف متحدث الحياة الفطرية بندر الفالح لـ"سبق" عن عدم صحة المقطع المتداول لأحد الأشخاص والذي يظهر من خلاله أنه قد قام بتصوير نمر في سد وادي ضرك في المندق وقال لـ"سبق" بالنسبة للمقطع فإن التصوير غير واضح ولا يمكن تحديد نوع الكائن أو الجزم بكونه نمرًا كما هو مذكور في المقطع.

وأضاف وقد تم توجيه المختصين من الهيئة للوقوف على الموقع والتأكد من صحة ما ورد في المقطع، علمًا بأنه تم الوقوف على المنطقة من قِبل إحدى الجهات الأمنية واتضح أن الكائن هو قط وليس نمرًا.

وكان مقطع فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يدعي أثناء تصويره بمقطع فيديو أنه شاهد نمرًا أسود يتجول في سد وادي ضرك في المندق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحياة الفطرية" توضح حقيقة مقطع نمر سد وادي ضرك
سبق

كشف متحدث الحياة الفطرية بندر الفالح لـ"سبق" عن عدم صحة المقطع المتداول لأحد الأشخاص والذي يظهر من خلاله أنه قد قام بتصوير نمر في سد وادي ضرك في المندق وقال لـ"سبق" بالنسبة للمقطع فإن التصوير غير واضح ولا يمكن تحديد نوع الكائن أو الجزم بكونه نمرًا كما هو مذكور في المقطع.

وأضاف وقد تم توجيه المختصين من الهيئة للوقوف على الموقع والتأكد من صحة ما ورد في المقطع، علمًا بأنه تم الوقوف على المنطقة من قِبل إحدى الجهات الأمنية واتضح أن الكائن هو قط وليس نمرًا.

وكان مقطع فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يدعي أثناء تصويره بمقطع فيديو أنه شاهد نمرًا أسود يتجول في سد وادي ضرك في المندق.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
09:09 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:33 AM

"الحياة الفطرية" توضح حقيقة مقطع نمر سد وادي ضرك

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
24
32,344

كشف متحدث الحياة الفطرية بندر الفالح لـ"سبق" عن عدم صحة المقطع المتداول لأحد الأشخاص والذي يظهر من خلاله أنه قد قام بتصوير نمر في سد وادي ضرك في المندق وقال لـ"سبق" بالنسبة للمقطع فإن التصوير غير واضح ولا يمكن تحديد نوع الكائن أو الجزم بكونه نمرًا كما هو مذكور في المقطع.

وأضاف وقد تم توجيه المختصين من الهيئة للوقوف على الموقع والتأكد من صحة ما ورد في المقطع، علمًا بأنه تم الوقوف على المنطقة من قِبل إحدى الجهات الأمنية واتضح أن الكائن هو قط وليس نمرًا.

وكان مقطع فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يدعي أثناء تصويره بمقطع فيديو أنه شاهد نمرًا أسود يتجول في سد وادي ضرك في المندق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,385
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,791

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة