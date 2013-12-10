النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تعلم أن تنظيف الأسنان قد يقي من اضطرابات خطيرة؟

وفق دراسة منشورة في الصحيفة الأوروبية لطب القلب الوقائي

يحرص الناس على تنظيف أسنانهم، حتى يحافظوا على صحة الفم؛ لكن ما لا يخطر ببال الكثيرين، هو أن هذه العادة الحميدة مفيدة للقلب أيضًا، وتقي من اضطرابات خطيرة.

وبحسب دراسة منشورة في الصحيفة الأوروبية لطب القلب الوقائي؛ فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يحمي من أمراض مثل الارتجاف الأذيني وفشل القلب.

وأورد الباحثون أن تنظيف الأسنان، ثلاث مرات في اليوم، يساعد على التخلص بشكل كبير من البكتيريا المسؤولة عن عدة اضطرابات صحية.

وكانت دراسات سابقة، قد أكدت وجود علاقة بين نظافة الفم وصحة الإنسان، وأكد علماء أنهم وجدوا بكتيريا فموية في الدم المصاب بجلطة.

لكن الإفراط في تنظيم الفم قد يكون له مفعول عكسي؛ لأن الإنسان يستفيد من وجود بعض الأنواع النافعة من البكتيريا، وحين تقل يُصاب الجسم بارتفاع ضغط الدم؛ وبالتالي فإن الحل هو التوازن.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ اعتمد الباحث سونغ وفريقه العلمي في كوريا الجنوبية، على عينة من 161 ألفًا و286 شخصًا، حاول أن يرى ما إذا كانت ثمة علاقة بين فشل القلب وقلة النظافة في الفم.

وأجريت الدراسة بين عاميْ 2003 و2004، وكشفت النتائج أن التنظيف السليم للأسنان يقلل عُرضة الإصابة بفشل القلب بنسبة 12%.

تنظيف الأسنان صحة الفم

الرئيسية/ محطات

اعلان
هل تعلم أن تنظيف الأسنان قد يقي من اضطرابات خطيرة؟
سبق

يحرص الناس على تنظيف أسنانهم، حتى يحافظوا على صحة الفم؛ لكن ما لا يخطر ببال الكثيرين، هو أن هذه العادة الحميدة مفيدة للقلب أيضًا، وتقي من اضطرابات خطيرة.

وبحسب دراسة منشورة في الصحيفة الأوروبية لطب القلب الوقائي؛ فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يحمي من أمراض مثل الارتجاف الأذيني وفشل القلب.

وأورد الباحثون أن تنظيف الأسنان، ثلاث مرات في اليوم، يساعد على التخلص بشكل كبير من البكتيريا المسؤولة عن عدة اضطرابات صحية.

وكانت دراسات سابقة، قد أكدت وجود علاقة بين نظافة الفم وصحة الإنسان، وأكد علماء أنهم وجدوا بكتيريا فموية في الدم المصاب بجلطة.

لكن الإفراط في تنظيم الفم قد يكون له مفعول عكسي؛ لأن الإنسان يستفيد من وجود بعض الأنواع النافعة من البكتيريا، وحين تقل يُصاب الجسم بارتفاع ضغط الدم؛ وبالتالي فإن الحل هو التوازن.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ اعتمد الباحث سونغ وفريقه العلمي في كوريا الجنوبية، على عينة من 161 ألفًا و286 شخصًا، حاول أن يرى ما إذا كانت ثمة علاقة بين فشل القلب وقلة النظافة في الفم.

وأجريت الدراسة بين عاميْ 2003 و2004، وكشفت النتائج أن التنظيف السليم للأسنان يقلل عُرضة الإصابة بفشل القلب بنسبة 12%.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:45 AM

هل تعلم أن تنظيف الأسنان قد يقي من اضطرابات خطيرة؟

وفق دراسة منشورة في الصحيفة الأوروبية لطب القلب الوقائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,634

يحرص الناس على تنظيف أسنانهم، حتى يحافظوا على صحة الفم؛ لكن ما لا يخطر ببال الكثيرين، هو أن هذه العادة الحميدة مفيدة للقلب أيضًا، وتقي من اضطرابات خطيرة.

وبحسب دراسة منشورة في الصحيفة الأوروبية لطب القلب الوقائي؛ فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يحمي من أمراض مثل الارتجاف الأذيني وفشل القلب.

وأورد الباحثون أن تنظيف الأسنان، ثلاث مرات في اليوم، يساعد على التخلص بشكل كبير من البكتيريا المسؤولة عن عدة اضطرابات صحية.

وكانت دراسات سابقة، قد أكدت وجود علاقة بين نظافة الفم وصحة الإنسان، وأكد علماء أنهم وجدوا بكتيريا فموية في الدم المصاب بجلطة.

لكن الإفراط في تنظيم الفم قد يكون له مفعول عكسي؛ لأن الإنسان يستفيد من وجود بعض الأنواع النافعة من البكتيريا، وحين تقل يُصاب الجسم بارتفاع ضغط الدم؛ وبالتالي فإن الحل هو التوازن.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ اعتمد الباحث سونغ وفريقه العلمي في كوريا الجنوبية، على عينة من 161 ألفًا و286 شخصًا، حاول أن يرى ما إذا كانت ثمة علاقة بين فشل القلب وقلة النظافة في الفم.

وأجريت الدراسة بين عاميْ 2003 و2004، وكشفت النتائج أن التنظيف السليم للأسنان يقلل عُرضة الإصابة بفشل القلب بنسبة 12%.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,413
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,834

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة