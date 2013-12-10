هل تعلم أن تنظيف الأسنان قد يقي من اضطرابات خطيرة؟

وفق دراسة منشورة في الصحيفة الأوروبية لطب القلب الوقائي

يحرص الناس على تنظيف أسنانهم، حتى يحافظوا على صحة الفم؛ لكن ما لا يخطر ببال الكثيرين، هو أن هذه العادة الحميدة مفيدة للقلب أيضًا، وتقي من اضطرابات خطيرة.

وبحسب دراسة منشورة في الصحيفة الأوروبية لطب القلب الوقائي؛ فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يحمي من أمراض مثل الارتجاف الأذيني وفشل القلب.

وأورد الباحثون أن تنظيف الأسنان، ثلاث مرات في اليوم، يساعد على التخلص بشكل كبير من البكتيريا المسؤولة عن عدة اضطرابات صحية.

وكانت دراسات سابقة، قد أكدت وجود علاقة بين نظافة الفم وصحة الإنسان، وأكد علماء أنهم وجدوا بكتيريا فموية في الدم المصاب بجلطة.

لكن الإفراط في تنظيم الفم قد يكون له مفعول عكسي؛ لأن الإنسان يستفيد من وجود بعض الأنواع النافعة من البكتيريا، وحين تقل يُصاب الجسم بارتفاع ضغط الدم؛ وبالتالي فإن الحل هو التوازن.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ اعتمد الباحث سونغ وفريقه العلمي في كوريا الجنوبية، على عينة من 161 ألفًا و286 شخصًا، حاول أن يرى ما إذا كانت ثمة علاقة بين فشل القلب وقلة النظافة في الفم.

وأجريت الدراسة بين عاميْ 2003 و2004، وكشفت النتائج أن التنظيف السليم للأسنان يقلل عُرضة الإصابة بفشل القلب بنسبة 12%.