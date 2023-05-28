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أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات الصحية بالمنطقة

نوه بالجهود التي يبذلها القائمون خلال استقباله الدكتور الغامدي

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونِسب الإنجاز في المشروعات كافة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، حيث اطلع على تقرير مفصل عن إنجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه للقطاع الصحي بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات الصحية بالمنطقة
سبق

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونِسب الإنجاز في المشروعات كافة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، حيث اطلع على تقرير مفصل عن إنجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه للقطاع الصحي بالمنطقة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
05:37 PM

أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات الصحية بالمنطقة

نوه بالجهود التي يبذلها القائمون خلال استقباله الدكتور الغامدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونِسب الإنجاز في المشروعات كافة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، حيث اطلع على تقرير مفصل عن إنجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه للقطاع الصحي بالمنطقة.

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