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اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17235

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:12 PM

اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17235

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.

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