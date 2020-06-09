اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.
سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.اليابان فيروس كورونا الجديد
سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.
سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.