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الهلال يجدد عقد الواكد.. ويستعد لضمك بمناورة

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد الواكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لعامين قادمين يبدأ بعد نهاية عقده الجاري.


ميدانياً واصل فريق الهلال تحضيراته لمواجهة فريق ضمك في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بالجري حول الملعب ثم طبق الجهاز الفني تدريبات فنية وتكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يجدد عقد الواكد.. ويستعد لضمك بمناورة
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد الواكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لعامين قادمين يبدأ بعد نهاية عقده الجاري.


ميدانياً واصل فريق الهلال تحضيراته لمواجهة فريق ضمك في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بالجري حول الملعب ثم طبق الجهاز الفني تدريبات فنية وتكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:12 PM

الهلال يجدد عقد الواكد.. ويستعد لضمك بمناورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد الواكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لعامين قادمين يبدأ بعد نهاية عقده الجاري.


ميدانياً واصل فريق الهلال تحضيراته لمواجهة فريق ضمك في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بالجري حول الملعب ثم طبق الجهاز الفني تدريبات فنية وتكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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