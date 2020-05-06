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"الداخلية" تطلق الإصدار الثاني من "فرجت" على "أبشر"

تصنيف السجناء الصادرة بحقهم أوامر حبس تنفيذي

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون الإصدار الثاني من خدمة "فرجت" على منصة "أبشر"، إنفاذاً لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويحمل الإصدار الجديد لخدمة "فرجت"، تطوراً نوعياً من خلال تصنيف السجناء الصادرة بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

وسيتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة "فرجت" والربط مع نظام "أمن" فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.

وتأتي هذه النسخة من خدمة "فرجت" بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة وهي وزارة العدل "وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ"، ووزارة الموارد البشرية "وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "مركز المعلومات الوطني"، ومؤسسة النقد العربي السعودي نظام الدفع الإلكتروني "سداد".

وكانت مبادرة خدمة "فرجت" قد دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة "أبشر".

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تطلق الإصدار الثاني من "فرجت" على "أبشر"
سبق

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون الإصدار الثاني من خدمة "فرجت" على منصة "أبشر"، إنفاذاً لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويحمل الإصدار الجديد لخدمة "فرجت"، تطوراً نوعياً من خلال تصنيف السجناء الصادرة بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

وسيتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة "فرجت" والربط مع نظام "أمن" فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.

وتأتي هذه النسخة من خدمة "فرجت" بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة وهي وزارة العدل "وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ"، ووزارة الموارد البشرية "وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "مركز المعلومات الوطني"، ومؤسسة النقد العربي السعودي نظام الدفع الإلكتروني "سداد".

وكانت مبادرة خدمة "فرجت" قد دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة "أبشر".

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
03:27 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:29 PM

"الداخلية" تطلق الإصدار الثاني من "فرجت" على "أبشر"

تصنيف السجناء الصادرة بحقهم أوامر حبس تنفيذي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون الإصدار الثاني من خدمة "فرجت" على منصة "أبشر"، إنفاذاً لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويحمل الإصدار الجديد لخدمة "فرجت"، تطوراً نوعياً من خلال تصنيف السجناء الصادرة بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

وسيتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة "فرجت" والربط مع نظام "أمن" فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.

وتأتي هذه النسخة من خدمة "فرجت" بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة وهي وزارة العدل "وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ"، ووزارة الموارد البشرية "وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "مركز المعلومات الوطني"، ومؤسسة النقد العربي السعودي نظام الدفع الإلكتروني "سداد".

وكانت مبادرة خدمة "فرجت" قد دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة "أبشر".

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