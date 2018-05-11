صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الجوف: ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-11 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 06:36 PM

اخر تعديل 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 06:51 PM

شرطة الجوف: ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها عددهم 13 شخصاً.. منذ بداية شهر رمضان واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.