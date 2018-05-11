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شرطة الجوف: ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها

عددهم 13 شخصاً.. منذ بداية شهر رمضان واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة منطقة الجوف مكافحة ظاهرة التسول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الجوف: ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:36 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:51 PM

شرطة الجوف: ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها

عددهم 13 شخصاً.. منذ بداية شهر رمضان واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

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