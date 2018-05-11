صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
شرطة الجوف: ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها
عددهم 13 شخصاً.. منذ بداية شهر رمضان واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.شرطة منطقة الجوف مكافحة ظاهرة التسول
اعلان
شرطة الجوف: ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرهاوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-11
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:36 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:51 PM
شرطة الجوف: ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها
عددهم 13 شخصاً.. منذ بداية شهر رمضان واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,120
91 مليار ..
29 يناير
16,057
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,320
53.8 مليار
31 يوليو
42,225
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات
فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا
بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩
عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق
بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!
صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!
ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا
عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس
علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟
عبدالسلام المشيطي